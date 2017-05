Tanec je doménou děvčat. Chlapci chybí

Nové Město na Moravě – Základní umělecká škola Jana Štursy v Novém Městě na Moravě nevzdělává jen mladé hudebníky, výtvarníky či absolventy dramatického oboru. Její součástí jei obor, který navštěvují pouze dívky.

Základy současné taneční techniky, improvizaci a taneční a jevištní kompozici se tam učí pouze zástupkyně něžného pohlaví. „Kluci se občas přihlásí, ale většinou dlouho nevydrží,“ řekla Hana Chalupníková, která tanec vyučuje už deset let. V současné době má pod sebou okolo šesti desítek svěřenkyň. Chlapci však mezi nimi citelně chybí.

Učitelka tanečního oboru si už výuku hochů v minulosti vyzkoušela a věří tomu, že kdyby se podařilo vytvořit samostatnou chlapeckou taneční skupinu, kluci by z kroužku neodcházeli. „Já jsem chlapce zatím učila pouze společně s děvčaty. Kluci jsou jiní, potřebují mnohem výbušnější akci. Ráda bych je učila samostatně, byla by to pro mě velká výzva,“ podotkla Hana Chalupníková.

Výzvou je ovšem i výuka dívek. Každá věková skupina má totiž své klady i zápory. „Nejmenší holčičky jsou takové poslušné ovečky. Ale práce s nimi je mno-hem pomalejší, musí se neustále vést. Starší holky už mají svoji hlavu, ale zato si dokáží vymýšlet vlastní choreografie. Jsou to osobnosti, někdy je ovšem dost náročné domluvit se se šesti děvčaty, z nichž každá má svůj vlastní názor na jednom řešení,“ vysvětlila rozdíly mezi jednotlivými ročníky Hana Chalupníková.

Výsledky několikaměsíč-ní výuky se promítnou na každoročním vystoupení v novoměstském kulturním domě. To letošní mělo název Noční souhvězdí ve víru tance a hlediště bylo zaplněné do posledního místečka. „Tančila mi tam vnučka, tak jsem se přišla podívat. A musím říct, že všechna vystoupení byla dokonalá,“ pochválila dívky Jana Šedá z Nového Města na Moravě.

Závěrečnému vystoupení však předcházely hodiny a hodiny mravenčí práce. „Choreografie si vymýšlíme většinou společně. Nejprve se dohodneme na nějakém tématu, i když musím říct, že zvláště v případě těch starších děvčat se téma nakonec často mění,“ pousmá-la se Hana Chalupníková.

Trochu jiné je to s hudbou. Tu ve většině případů vybírá sama vyučující, občas si ale dívky chtějí prosadit „tu svou“. „Snažím se, aby to nebylo jen to nejmodernější. Umělecká škola by měla žákům ukazovat nejrůznější žánry a celkově je nějak esteticky směrovat. Tak, aby se naučili vyhledávat kvalitu,“ poznamenala Hana Chalupníková.

V letošním roce se dívky z tanečního oboru v novoměstském kulturním domě představily v jedenácti nejrůznějších vystoupeních.Od těch nejmenších až po ty, které se tentokrát staly absolventkami. „Občas se mi to už plete všechno dohromady, choreografií je oprav-du hodně. S absolventským vystoupením naštěstí moc starostí nebývá, holky se většinou snaží mnohem více, aby ta jejich taneční produkce byla tou nejlepší,“ uvedla učitelka.

Přihlásit se do tanečního oboru novoměstské základní umělecké školy budou mít nyní šanci i další děti. Talentové zkoušky pro zájemce ve věku od pěti do osmnácti let se totiž uskuteční ve středu 7. června od 14 hodin. „Nikdo se nemusí ničeho bát. Snažím se děti vždycky nejprve zbavit strachu. Povídám si s nimi, vyzkouším je, jak jsou na tom s rytmem a s ohebností. Problémem jsou občas rodiče, je mnohem lepší, když děti nechají, aby samy ukázaly, co umí,“ vzkázala Hana Chalupníková.