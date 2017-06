Svratecké Valkýry dělají radost dětem i dospělým už téměř pět let

Svratka – Na podzim tomu bude pět let. Tak dlouho funguje ve Svratce spolek s netradičním názvem Svratecké Valkýry. V nejmenším městě na Žďársku pořádají i jedenáct akcí za rok a na dalších vypomáhají.

Na podzim tomu bude pět let. Tak dlouho funguje ve Svratce spolek s netradičním názvem Svratecké Valkýry. V nejmenším městě na Žďársku pořádají i jedenáct akcí za rok a na dalších vypomáhají. Mezi největší a nejnáročnější patří příprava a nazkoušení divadFoto: Foto: Deník/Jiří Marek

„Hlavním impulzem k založení byla chuť místních žen, které se s neplánovanou pravidelností scházely, tvořit a připravovat nejrůznější kulturní a společenské programy,“ poznamenala předsedkyně Svrateckých Valkýr, pobočného spolku Českého svazu žen, Hana Sádovská.

Nezvyklým názvem svého sdružení chtěly ženy vyjádřit odvahu, a zároveň se lišit. Podle Sádovské je někteří obyvatelé od jejich úmyslu pořádat veřejné aktivity zrazovali. „Valkýry, služebnice Odina, táhly podle germánské mytologie v zářící zbroji na koni jako bojové panny do boje. Tam pomáhaly po boku válečníků, určených k vítězství. A proč svratecké je jistě jasné,“ vysvětlila, jak ke svému názvu přišly, Sádovská.

Svratecký dobrovolný spolek má aktuálně dvacet členek, další jsou vítány. Členkou se může stát každá žena, která má 18 let. Zatímco současné nejmladší člence je 22 let, nejstarší naopak krásných 71 let. Ovšem při větší akci se Svratecké Valkýry neobejdou bez pomoci svých rodinných příslušníků anebo kamarádů.

Ženy se scházejí v klubovně, ta se nalézá v budově místního domu s pečovatelskou službou. Zázemí vzniklo díky podpoře ze strany vedení města a uchylují se tam vždy před nějakou akcí, třeba i několikrát do týdne. „V loňském roce jsme pořádaly jedenáct vlastních a na pěti akcích jsme vystupovaly, nebo pomáhaly. Bezesporu mezi největší a nejnáročnější patří příprava a nazkoušení divadla pro děti, Retroden, pálení čarodějnic a Pekelný průvod Svratkou,“ vyjádřila se předsedkyně spolku.

Právě Retroden je jednou z aktivit, kterou si Svratecké Valkýry dle slov Sádovské užijí opravdu až do ranního kuropění. Letos připadá na 5. srpna. Přípravy jsou již v plném proudu. Chystá se retro módní přehlídka, takže je nutné zajistit vhodné oblečení a doplňky včetně toho nejdůležitějšího – modelů a modelek.

Akcím, které pořádají každoročně, jako například Velikonoce, čarodějnice, Vánoce či Dýňové odpoledne, se snaží Svratecké Valkýry dávat novou tvář. I když je nutné držet se určitého tématu. „Musím přiznat, že je to někdy opravdu hodně náročné. A proto nemám nikomu za zlé, že někdy vidíme podobnost našich akcí v okolních vesnicích a možná i naopak,“ dodala Hana Sádovská.

„Je to krásný pocit, když všechno dopadne tak, jak má, a lidé jsou spokojení. To je pro nás asi tou nejlepší odměnou,“ míní žena.