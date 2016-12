Svratecké těší venkovní betlém

Svratka - Venkovní betlém, stojící před farou ve Svratce, opět zpříjemňuje procházky kolemjdoucím. Poprvé ho tam loni postavila parta místních nadšenců s přáním vytvořit z předvánočního stavění betléma tradici.

Lidé se ve farní zahradě mohou těšit z betléma s figurami v životní velikosti i zvířátky. Večer je betlém osvětlený. Foto: Jan Gregor

Betlém se ve Svratce líbil. „Zvlášť děti jím byly přímo nadšené," komentoval to s úsměvem svratecký farář Jiří Prokůpek. „Potěšila nás spousta pozitivních reakcí, kterých se nám dostalo, ale dost lidí si také ‚stěžovalo', že o Vánocích ještě o betlému nevěděli a neviděli ho. Letos jsme ho tedy rádi postavili znovu," usmál se i Jan Gregor ze Svratky, co s nápadem na venkovní betlém přišel.

V betlémě ve farské zahradě je přístřeší pro svatou Rodinu i malý okolní lesík. Figury jsou v životní velikosti a k Josefovi, Marii, Ježíškovi, poutníkovi přibyly letos další. „Dodělali jsme třeba tři krále, pastýře, sluhu či velblouda. Nad betlémem letos navíc ještě svítí kometa," popsal Jan Gregor. K betlému patří také ohrádka a boudička pro jeho živé osazenstvo, třeba kozičky a ovce. Z nich mají největší radost děti, které chodí zvířátka čile okukovat a nosí jim pamlsky.

Figury v betlémě jsou vytvořené z takzvaných OSB desek. Jednu takovou a plán na betlém přinesl loni Jan Gregor na faru s tím, že nese překvapení. Pro nápad s betlémem se postupně nadchli i další místní, a pustili se do stavby společně. Z desek vyřízli postavy, namalovali je, vyřešili osvětlení a upevnění figur, domluvili s chovateli zapůjčení zvířat. „Všechno se povedlo díky tomu, že nás na to bylo víc," poděkoval všem zúčastněným Jan Gregor.

Letos už betlém stihl projít i „zkouškou ohněm", či spíše větrem, co se stavitelům do „kulis" pořádně opřel. „A vydržel. Aspoň jsme si ověřili, že je vše dobře umístěné a pevně zajištěné," pověděl Gregor. Loni právě silný vítr svratecký betlém poničil. „Naštěstí to nebylo tak hrozné a podařilo se rychle vše opravit," vzpomněl ještě Jan Gregor.