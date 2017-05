Světový pohár uzavřel silnice

Nové Město na Moravě – S dopravním omezením, kolonami i s častějšími policejními hlídkami musí nyní počítat řidiči projíždějící Novým Městem na Moravě.

Světový pohár horských kol Nové Město na Moravě.Foto: Deník/ archiv

Světový pohár horských kol s sebou přináší skvělý sportovní zážitek, ale i určitá omezení. A to nejen pro přespolní, ale především pro místní.

„Mě to nevadí, je to jen pár dní v roce, takže nemám problém se přizpůsobit. Navíc tato událost Nové Město zase proslaví,“ usmál se Novoměšťan Petr Horák.

Jiní naopak tak tolerantní nejsou. „Já nejsem zrovna fanouškem cyklistiky a navíc mi vadí, že je v době konání závodů všude v ulicích města plno aut. Není kde zaparkovat a z ulic, kterými projíždím denně, jsou najednou jednosměrky. Už se těším, až závody skončí. Do té doby ale do auta nesednu, nerad bych se setkal s nějakým nepříjemným překvapením,“ postěžoval si Jaroslav Kučera z Nového Města na Moravě.

Podle vedení města bylo tentokrát omezení minimalizováno, a to i přes to, že Vysočina Arena, v níž se závod koná, očekává denně okolo dvaceti tisíc návštěvníků. „Za omezení pro místní obyvatele se moc omlouváme, ale snažili jsme se uzavřít pouze nezbytně nutné komunikace. Doufáme, že se vše v pohodě zvládne,“ podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Kvůli akreditacím, které se vydávají v kulturním domě, je zjednosměrněna ulice Tyršova, a to v úseku od ulice Křenkovy po ulici Malou. Se zásadním dopravním omezením musí řidiči počítat na ulici Vlachovická. „Týká se to úseku od křižovatky s ulicí Žďárská až do obce Vlachovice. Tato silnice je po celou dobu trvání závodů zcela uzavřena pro veškerý provoz. Průjezd je umožněn pouze obyvatelům Vlachovic. Omezení se však nijak nedotklo autobusů veřejné linkové dopravy,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu povede jednosměrně z Vlachovic přes Tři Studně, Kadov, Sněžné, Kuklík, Rokytno a Maršovice.

S jednosměrkami musí počítat také řidiči mířící do obce Jiříkovice. Ve směru od Radňovic je komunikace uzavřena. Průjezd na Jiříkovice je umožněn pouze od Nového Města na Moravě.

Naopak centra Nového Města na Moravě se žádná omezení nedotknou. „Veškerý program je koncentrovaný do Vysočina Areny. Všechno hlavní dění včetně doprovodného programu se odehrává tam. Takže náměstí zůstane volné,“ potvrdil Michal Šmarda.

Řidiči musí až do neděle počítat s častějšími policejními hlídkami. A stejně tak s větší ostrahou se setkávají i návštěvníci Vysočina Areny. „Snažíme se eliminovat na minimum riziko krádeží motorových vozidel, vloupání do motorových vozidel, kapesních krádeží a další kriminality. Domlouváme řidičům, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali v nich viditelně odložené věci, které by mohly lákat zloděje,“ sdělil Bohumil Šlapák, velitel bezpečnostního opatření.

Návštěvníci by podle něj měli do Vysočina Areny přijet pokaždé s dostatečným předstihem a také se důkladně seznámit s pravidly vstupu. „Doporučujeme nenosit s sebou žádné věci, které návštěvní řád zakazuje. Jedná se například o pyrotechniku, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu,“ upozornil Bohumilů Šlapák.