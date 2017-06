Světnov hostí nový festival, zahraje tam Mládek i Sto zvířat

Světnov – Hejkal i Mládkův Jožin z bažin odstartují první díl VeDaFestu. Nového festivalu, co společně pořádají vesnice z okolí rybníka Velké Dářko. Návštěvníky čekají v sobotu 24. června ve Světnově na fotbalovém hřišti od 13 hodin, program je nabitý do večera.

Ivan Mládek zazpívá při prvním ročníku nového festivalu VeDaFest ve Světnově v sobotu 24. června. Se svým Jožinem z bažin na festival, jehož maskotem je hejkal z dářských rašelinišť, podle pořadatelů nepochybně patří.Foto: Deník / Najďonovová Iva

Festival bude putovní, každý rok ho uspořádají jinde. „Je nám ctí, že poprvé se VeDaFest koná u nás. Věřím, že se všichni skvěle pobavíme, jsou připravené hry a soutěže pro děti i dospělé, divadlo, ukázky výroby loutek, koncerty… Prostě je na co se těšit, a my se už také těšíme na návštěvníky. Snad nám bude přát i počasí,“ pozval starosta Světnova Pavel Štefan.



V dobrovolném svazku obcí Subregion Velké Dářko (SVD) se sdružuje sedm sídel: Škrdlovice, Karlov, Světnov, Cikháj, Radostín, Vojnův Městec a Polnička. Festival má podpořit obnovení nebo vznik nových vazeb mezi jejich obyvateli. „Žijeme blízko sebe, spousta se nás zná třeba ze školy, už se ale tolik nepotkáváme. Řekli jsme si, že bychom to mohli změnit,“ usmál se Pavel Štefan. „Nepořádáme festival, abychom vydělali, ale aby se lidi dali dohromady, poseděli spolu,“ dodal Karel Malivánek, starosta Vojnova Městce.

Pojmenování VeDaFest se zrodilo z počátečních písmen názvu Velké Dářko. „Ani jsme ho nevybírali dlouho, byl to spontánní nápad,“ řekl Ivan Hořínek, předseda SVD a starosta Škrdlovic.

Festival má i maskota – hejkala z rašelinišť kolem Dářka. Jeho loutku vytvořil vojnoměstecký loutkář Miroslav Niederle. Loutkového hejkala si budou moci lidé koupit, a podle starosty se mezi nimi možná objeví také v podobě živé bytosti.

Hudebními hvězdami budou Ivan Mládek a skupina Sto zvířat, příchozí ale pobaví hlavně místní kapely. „Většinu programu jsme chtěli postavit právě na nich,“ řekl Malivánek. Hrát bude třeba vojnoměstecká kapela Kavijerock a Bára nebo žďárská Fuga a Airback.

Na organizaci se podílejí všechny členské obce SVD, na festivalu se představí ve svých stáncích. „Každá také zajistí to nejlepší ze svých tradičních specialit,“ připomněl starosta Štefan. Kolem hřiště tak bude vonět maso, klobásy i sladké pochoutky.

Vstupenky stojí 200 korun v předprodeji (v úřadech členských obcí) a 250 korun na místě, děti do 15 let v doprovodu dospělých mají vstup zdarma. Zajištěný je svoz zdarma (i odvoz z festivalu) před začátkem akce a podruhé podvečer do Světnova autobusem. První autobus v sobotu ve 12 hodin vyjede ze Žďáru z nádraží, pojede přes Polničku, Radostín, Vojnův Městec, Karlov, Škrdlovice, Svratku, Herálec a Cikháj.

Podrobné informace jsou na facebooku VeDaFest nebo internetových stránkách www.velke-darko.skrdlovice.cz.



Jízdní řády autobusu (časy jsou orientační)



Svoz na festival:

Žďár n. S. - aut. nádraží 12.00 -

Žďár n. S. – Žižkova 12.05 -

Žďár n. S. - Tokoz/Pilská nádrž 12.10 18.30

Polnička - u mostku 12.15 18.35

Světnov - aut. zastávka 12.20 18.40



Radostín - aut. zastávka 12.40 19.00

Vojnův Městec - pošta 12.45 19.05

Karlov - motorest 12.50 19.10

Karlov II. - aut. zastávka 12.53 19.13

Škrdlovice - aut. zastávka 12.56 19.16

Světnov - aut. zastávka 13.05 19.25



Svratka - aut. Nádraží 13.30 19.50

Herálec - aut. Zastávka 13.40 20.00

Herálec - Kocanda II. 13.45 20.05

Cikháj - aut. zastávka 13.50 20.10

Světnov - aut. zastávka 13.55 20.15





Odvoz z festivalu:

Světnov - aut. zastávka 18.20

Polnička - U mostku 18.25

Žďár n. S. - Tokoz/Pilská nádrž 18.30

Žďár n. S. - aut. nádraží -

Žďár n. S. - Žižkova -



Světnov - aut. zastávka 18.40

Škrdlovice - aut. zastávka 18.45

Karlov II. - aut. zastávka 18.48

Karlov - motorest 18.51

Vonův Městec – pošta 18.55