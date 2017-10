Studenti si vyzkoušeli volby nanečisto

Nové Město na Moravě – Volby „nanečisto“ absolvují v těchto dnech studenti téměř tří set středních škol po celé republice. K projektu, který organizuje společnost Člověk v tísni, se připojilo i osmnáct škol z Kraje Vysočina, mezi nimi i Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě.

„Zapojili jsme se už podruhé. Studentské volby simulují skutečné volby. Pokud si dobře pamatuji, tak minule to u studentů vyhrála Pirátská strana, ta ale ve skutečných volbách nakonec nebodovala,“ pousmál se Pavel Peňáz, který stojí za organizací studentských voleb v novoměstském gymnáziu.

Studenti projevili o právo volit nebývalý zájem. „Mají možnost si to vyzkoušet. Zájem je velký, chodí jich hodně,“ shodly se členky volební komise Barbora Janečková a Kristýna Burešová.

V poslední době se stále více spekuluje o posunutí věkové hranice voličů na 16 let. V době první republiky byla nejnižší hranice volebního práva stanovena na 21 let, pokud šlo o volby do Poslanecké sněmovny. Aktivní volební právo do tehdejšího Senátu bylo občanům přiznáno od 26 let. Nyní přistupují k volební urně lidé starší 18 let.

„V Rakousku sice volí od 16 let, ale nemyslím si, že by mladí lidé u nás byli natolik vyzrálí, aby mohli ovlivňovat složení Poslanecké sněmovny a parlamentu,“ řekl Pavel Peňáz.

Podobný názor zastávají i sami studenti. „Právo volit od šestnácti let by podle mě hodně změnilo výsledky. Tradiční strany by určitě nedostaly tolik procent, naopak by si lépe vedly strany zaměřené na mladé voliče. Ale nemyslím si, že by to byl dobrý nápad. Spousta lidí v šestnácti letech ještě nemá natolik vytříbené názory, aby mohli kvalitně volit,“ poznamenal jeden ze studentů, kteří si přišli vyzkoušet volby „nanečisto“," Dominik Grodl.

„Volil jsem podle toho, co vidím pro svou budoucnost jako to nejlepší. Jsem demokratický volič a zároveň liberální. Takže TOP 09 je pro mě jasná volba,“ prozradil student.