Strongman Svoboda utáhne kamion a rád zvedá betonové koule

Žďár nad Sázavou – Zvládá disciplíny, které jsou nejenom zkouškou vůle, ale také možností lidského těla. Profesionální strongman Lukáš Svoboda ze Žďáru nad Sázavou tahá kamiony nebo zvedá těžké věci, mimo jiné betonové koule o hmotnosti 160 kilogramů.

Strongman je prostě sportem, který není pro každého. „Na tomto sportu se mi líbí zejména jeho komplexnost. Závodník musí skloubit vytrvalost, kondici a hrubou sílu. Disciplíny jsou většinou na minutu, či minutu a půl, takže třeba kamion musíte tahat na sto procent po celou dobu. Je to hodně fyzicky náročné,“ poznamenal silák Lukáš Svoboda.

S posilováním začal už jako žák deváté třídy základní školy. Do posilovny ho tehdy vzal jeho spolužák, který se zabýval kulturistikou a Svobodovi se „zalíbily“ velké svaly. V roce 2008 se poprvé s partou čtyř kluků přihlásil na závody silných mužů pro začátečníky. A podařilo se mu vyhrát. Následoval pohár amatérů v Golgově Jeníkově, a opět prvenství. „A pak to mělo rychlý spád, poslali mě na závody na Slovensko, kde jsem skončil druhý. Po roce mě přesunuli mezi profesionály,“ zavzpomínal na své začátky Svoboda. V této kategorii už závodil na výstavišti v Brně, kde se umístil zhruba v polovině startovní listiny. „To bylo pro mě takové to nakopnutí. Člověk pochopí, že by mu to mohlo jít, že by mohl dosáhnout výsledků, takže jsem se tomu začal věnovat cíleně,“ řekl žďárský strongman. To bylo před devíti lety.

Mezi profesionální silné muže, v České republice je jich asi čtrnáct, se momentálně Svoboda vrací po roční pauze. Nikoliv zdravotní. „Měl jsem snahu trénovat, ale od okamžiku, kdy se nám s manželkou narodil syn, jsem měl měsíční výpadek. Ale v žádném případě toho nelituji,“ uvedl novopečený otec, který je coby strongman trojnásobným mistrem ČR, vyhrál i Československý pohár a je vicemistrem ve Středoevropském poháru z předchozích let. Na tento titul by rád navázal v sobotu 24. června, kdy se v areálu u Pilské nádrže konají závody strongmanů. Podle Svobody půjde o jednu z největších strongmanovských akcí v České republice, navíc závod je zařazen do Středoevropského poháru silných mužů, takže nebude nouze o zahraniční závodníky.

Zatímco přes zimu trénuje silák v posilovně ve Žďáře či v Chrudimi, případně i v jiných koutech republiky v závislosti na tom, kde zrovna jako obchodní zástupce přespává, v létě k tomu přidává i tahání kamionu na parkovišti. Za celou svojí strongmanovskou kariéru zažil pouze jedno zranění. „Byl to spíše úraz na závodech v Polsku. Pořádali je u pláže, kde mi na písku podjela noha při zvedání činky nad hlavu. Činka mi spadla na kotník. Se zlomeným kotníkem jsem ještě odřídil 600 kilometrů domů. V novoměstské nemocnici mi to sešroubovali. Nyní závodím i se šrouby v noze, doktor dovolil,“ vyjádřil se sportovec.

Vzhledem k tomu, že Lukášova postava není díky rokům posilování úplně standartní, při výšce dva metry váží 153 kilogramů, zažil v zaměstnání nejednu kuriózní situaci. Ti, již ho znají, se hned ptají, jak dopadl na závodech. Ti, již se s ním coby obchodním zástupcem setkávají poprvé, splácí okamžitě své dluhy. „S kolegou, jenž mě zaučoval, jsme jeli k zákazníkovi, který měl u nás ještě nějaké nezaplacené faktury. Jak mě uviděl, začal vyndávat peníze. Když mě kolega přestavil jako svého zástupce, měl tendenci zase ty peníze schovat, ale už to nešlo. Vyrovnal své závazky,“ povyprávěl silák, jehož největším vzorem je americký strongman Brian Shaw.

A jakou z disciplín „může“, a kterou by naopak ze závodů vypustil zcela? Vzhledem k tomu, že si dle svých slov zakládá na komplexnosti, tak mu nevadí žádná ze soutěžních disciplín. Nejméně ho ale baví držení závaží v předpažení či upažení na maximální čas. I pro diváky mu tato disciplína přijde málo atraktivní. „Přihlížející láká tahání kamionu, zvedání betonových koulí. Zajímavé jsou pro diváky rovněž běhavé disciplíny, například přehazování soudků přes laťku s postupně navyšovanou zátěží. Takováto soutěž má jednoduše spád,“ myslí si Lukáš Svoboda.

Jak zároveň podotkl, tento sport budoucnost má. Hranice toho, co strongman uzvedne, se neustále posouvají nahoru. To, co ještě před několika lety na závodech nosili profesionálů, nyní zvládají amatéři. „Člověku, který chce závodit jako strongman, bych poradil, aby nespěchal a domluvil se s někým, kdo má se sportem zkušenost, aby dostal správnou průpravu. Je dobré navyšovat kila s rozmyslem, aby si tělo, šlachy a svaly, zvykaly postupně. Hodně se mi ozývají kluci z okolí, že by chtěli zkusit trénink, že mě někde viděli. Není problém se s nimi domluvit a zajet společně na trénink,“ řekl žďárský profesionální strongman Lukáš Svoboda.