Střecha věže kostela ve Veselí vydržela sto let

Nové Veselí - Obnovu věže římskokatolického kostela sv. Václava za více než dva miliony korun chce letos zrealizovat farnost v Novém Veselí. Musí ale sehnat dotaci. Spolufinancování přislíbily i okolní obce.

„Práce zahrnují především výměnu střešní krytiny, uhnilých dřevěných částí a fasádu věže. Rozpočtové náklady jsou vyčísleny na 2 192 108 korun," uvedl duchovní správce farnosti Miroslav Kazík.

Část nákladů by mohla uhradit dotace z Ministerstva kultury a z Kraje Vysočina. Obě tyto instituce hodlá farnost oslovit a podat si žádost o pomoc při finančním krytí. Na opravu kostela přispěje také městys, konkrétně milionem korun. „Do věže zatéká, střecha je v havarijním stavu, stavebních prací tam bude více. Proto jsme se rozhodli také přispět" potvrdil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Spolufinancování se chtějí zúčastnit i další obce, které do novoveselské farnosti spadají. „Přifařené obce Březí nad Oslavou, Budeč, Kotlasy, Matějov a Újezd přislíbily také příspěvek, ale jeho velikost bude teprve projednána místními zastupitelstvy," podotkl Miroslav Kazík.

Střecha věže kostela v Novém Veselí, který ke zasvěcen svatému Václavovi, přestala již dávno plnit svůj účel. „Současná krytina na věži i lodi kostela je plech, jehož stáří odhadujeme na osmdesát až sto let. Jeho pokládání v obci nikdo nepamatuje. To svědčí o jeho kvalitě i původní tloušťce. Jeden z klempířů se vyjádřil, že s tak silným plechem by odmítl pracovat. Také to svědčí o svědomitosti všech dosavadních duchovních správců. Všichni řádně obnovovali nátěry střechy, jinak by sebekvalitnější plech nemohl tak dlouho vydržet. Nyní je ovšem už dávno za svojí životností a je potřeba jeho výměna," popsal současný stav Miroslav Kazík.