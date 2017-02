Strážný kapr Emil je nezvěstný už čtyři roky

Vojnův Městec - Na prosekávání děr v ledu se vypravili vojnoměstečtí rybáři k rybníku V Občinách na Žďársku. Při té příležitosti zavzpomínali na legendárního kapra Emila, trofejní téměř desetikilovou a na délku více než osmdesáticentimetrovou rybu, kterou při každoročním podzimním výlovu jenom „pohladili" a zase pustili zpátky do vody. Jenže Emila už čtyři roky nikdo neviděl.

Led je stále poměrně silný, jde o několik centimetrů na výšku. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Buď to byla vydra, která nám tady v posledních letech likviduje ryby, jenže to spíš ty menší, anebo Emila chytil pytlák," zauvažoval Karel Malivánek starší, který se staral o to, aby se z rybníka dostal nahromaděný plyn a ryby měly dostatek kyslíku.

Otázkou zůstává, zda by si šelma troufla na úlovek možná i větší než je sama.

Kapr Emil, pojmenovaný po svém majiteli, mu podle legendy zachránil život. „Strýc ho před lety na podzim koupil už jako většího, ale protože mu pak bylo líto ho sníst, pustil ho do rybníka. Na Mikuláše šel na rybník prosekávat díry, ale propadl se pod led a jen šťastnou náhodou se mu podařilo dostat ven. Začali jsme pak říkat, že ho zachránil Emil, protože ho určitě popostrčil nahoru k hladině. A nutil jsem tehdy ostatní důchodce, kteří chodili prosekávat díry v ledu, aby si také pořídili svého kapra. Tak jsme tady měli třeba kapra Františka, kapra Karla a podobně. Ale Emil byl prostě legenda," popsal starosta Vojnova Městce Karel Malivánek.

Že ještě někdy kapitální rybu uvidí, v to už vojnoměstečtí rybáři nedoufají. „Při pravidelném výlovu bychom Emila určitě nepřehlédli, to se opravdu nedá. Prostě je pryč. Možná by nebylo od věci pořídit nějakého jeho nástupce, kterého bychom mohli do rybníka zase vracet," dodal s úsměvem starosta.