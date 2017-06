Starosta prý nekorektně prosazuje návrh, který vzešel z architektonické soutěže

Velké Meziříčí – Poklidnou velkomeziříčskou hladinu rozčeřila neshoda mezi místními zastupiteli týkající se realizace vítězného projektu opravy Náměstí.

Pokud se velkomeziříčští zastupitelé shodnou a studii, která vzešla z architektonické soutěže vítězně, vezmou za svou, začne se počátkem příštího roku s přípravou projektové dokumentace rekonstrukce Náměstí. S opravami radnice začne až v roce 2018.Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Zatímco starosta a část zastupitelů chtějí nechat o dalším postupu rozhodnout místní obyvatele, opoziční skupina vyzvala prvního muže radnice, aby v souladu s pravidly architektonické soutěže oslovil autora druhého oceněného návrhu.

Opozičním zastupitelům se nelíbilo zejména řešení dopravní situace vítězného návrhu, jehož autorem je David Mikulášek. Proto hlasovali proti podepsání smlouvy se zmíněným architektem. „Jejich argumentace mě nepřesvědčila, neslyšel jsem žádné významné důvody pro to, abychom přestali jednat s vítězem,“ podotkl Radovan Necid.

Naopak pro opozici je minulé jednání zastupitelstva, které odmítlo pokračovat v realizaci vítězného návrhu, uzavřenou kapitolou. „13. června proběhla na řádném zasedání zastupitelstva města diskuse s autorem vítězného návrhu architektem Mikuláškem. Zastupitelstvo výrazným poměrem hlasů uzavření smlouvy s tímto autorem neschválilo. Zcela v souladu s pravidly architektonické soutěže musí tedy následovat druhý krok, a to je oslovení dalšího autora v pořadí druhého oceněného návrhu, architekta Cikána,“ uvedl v zaslané výzvě, kterou podepsalo třináct zastupitelů, jeden z nich Pavel Blažek.

Opoziční zastupitelé, kteří starostu kritizují za to, že dramaticky, tvrdě a nekorektně prosazuje stávající vítězný návrh, zároveň požadují, aby na některé příští jednání zastupitelstva pozval architekta Miroslava Cikána jakožto autora druhého návrhu.

První muž radnice je i nadále přesvědčen o tom, že by do hry měli vstoupit i velkomeziříčští obyvatelé. „Chtěl bych se zeptat lidí, co si o tom myslí. Už jsem to řekl několikrát, jsem přesvědčen, že referendum je ta správná volba,“ prohlásil Radovan Necid.

Podle jeho názoru je vítězný návrh rekonstrukce Náměstí tím nejlepším. „Chtěl bych upozornit na to, že návrh, který se umístil jako druhý, je poněkud jiný. Je samozřejmě také kvalitní, ale tak trochu potlačuje paměť místa. Na tom se shodla i porota, v níž byli zastoupeni renomovaní architekti,“ poznamenal Radovan Necid.