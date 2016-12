Stalo se v roce 2016: Číňané koupili Žďas

Žďársko - Vážení čtenáři, přinášíme vám přehledný výběr nejdůležitějších událostí, které připomenou uplynulý rok 2016 na Žďársku. Dnes (26.12) druhé pololetí roku. Redakce Žďárského deníku děkuje za vaši přízeň na webových stránkách www.zdarsky.denik.cz

Žďárský podnik Žďas se stal součástí čínské investiční skupiny CEFC.Foto: archiv

ČERVENEC

6. července

Tradiční plavbou ve svém žlutém člunu si zpestřil svoji dovolenou prezident Miloš Zeman. Prázdniny strávil opět na své chalupě v Novém Veselí na Žďársku. Do nafukovacího plavidla pomohla prezidentovi ochranka, která jej několik hodin doprovázela i na vodě.

10. července

Žďár nad Sázavou

Zmijí mládě odchytávali ochranáři poblíž žďárské školky ve Veselské ulici. Vysoké letní teploty lákaly studenokrevné hady ven ze svých skrýší. Při nálezu hada radí ochranáři nepanikařit a přivolat na pomoc odborníky nebo hasiče.

26. července

Bystřice nad Pernštejnem

Nový podnik začala stavět firma Cooper Standard Automotive v Bystřici nad Pernštejnem. Symbolického poklepání základního kamene se zúčastnil předseda vlády Bohuslav Sobotka. Firma by v následujících třech letech mohla zaměstnat až pět stovek lidí.

SRPEN

1. srpna

Žďár nad Sázavou

Silné bouřky provázené krupobitím poničily úrodu na Žďársku. Nejvíce trpěla řepka na polích Zemědělského družstva Nové Město na Moravě. Na polích u obce Jámy přišla kvůli kroupám vniveč dokonce polovina úrody této plodiny.

10. srpna

Žďár nad Sázavou

Čínská společnost CEFC dokončila převzetí strojírenského a metalurgického podniku Žďas ve Žďáře nad Sázavou s 2500 zaměstnanci. CEFC China Energy Company Limited je šestou největší privátní firmou v Číně. Působí především v oblastech financí, energetiky a průmyslu.

30. srpna

Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici a nejbližším okolí natáčel štáb České televize další díl pořadu Cyklotoulky. Kromě turistického centra Eden, muzea automobilových veteránů či Pohádkové aleje v Lužánkách, se filmaři zaměřili na skalní ferraty u Víru.

ZÁŘÍ

15. září

Radešínská Svratka

Třináctý ročník národní výstavy Den českého strakatého skotu hostila Radešínská Svratka. Hlavním bodem programu bylo předvádění zvířat a následná volba šampionky. Vítězkou se stala „domácí favoritka", dojnice Berta z chovu Proagro Radešínská Svratka.

18. září

Žďár nad Sázavou

Ze žďárského poutního kostela na Zelené hoře se po 74 letech ozvaly nově ulité zvony. Ty poslední odvezli za druhé světové války Němci. První zvonění si po tři čtvrtě století přišly k památce UNESCO poslechnout stovky lidí.

22. září

Žďár nad Sázavou

Prestižní mezinárodní ocenění Živa 2016 získalo Muzeum nové generace ze žďárského zámku Kinských. Porota mu udělila speciální cenu za kreativitu. Ocenění uděluje nezisková organizace Fórum slovanských kultur.

ŘÍJEN

15. října

Nové Město na Moravě

Více než 150 tisíc korun vydělala benefice obecně prospěšné společnosti Portimo. Akci navštívilo na 800 příznivců dobročinnosti a zábavy. Vybrané peníze pomohou dětem, ale i dospělým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.

21. října

Žďár nad Sázavou

Nově zrekonstruovanou biologickou čistírnu odpadních vod spustila společnost Žďas. Napomůže větší ekologičnosti provozu tohoto strojírenského giganta ze Žďáru nad Sázavou. Ćistírnu odpadních vod provozuje Žďas od 50. let minulého století. Původní zařízení už pracovalo na hranici svých technologických možností.

30. října

Nové Město na Moravě

Do Nového Města na Moravě se na skok vrátil rodák Jiří Brady. Z Česka si odvezl řadu ocenění, vyjma toho nejvyššího. Původně měl být v Praze vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, ale prezidentská kancelář jej ze seznamu vyškrtla. Jiří Brady jako jediný z rodiny přežil holokaust. Od roku 1951 žije v Torontu.

LISTOPAD

7. listopadu

Velké Meziříčí

Sto čtyři hlasovací lístky se vrátily velkomeziříčské radnici, která uzavřela anketu, v níž místní obyvatelé určovali nejpalčivější problémy města. Hlasující nejčastěji poukazovali na neupravené prostory bývalého technického areálu Svit.

10. listopadu

Žďár nad Sázavou

Stovky žáků základních škol i jejich rodičů zamířily na Festival vzdělávání. Svou studijní nabídku ve žďárském Domě kultury prezentovalo více než osmdesát středních škol a učilišť. Pestrou nabídku různých studijních možností na jednom místě oceňovali i rodiče budoucích středoškoláků.

26. listopadu

Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici uspořádali sedmý ročník soutěže o nejlepší vánočku. Cenu veřejnsoti vyhrála místní pekařka Marie Houdková. Počátek adventu lidé v Bystřici oslavili kulturním programem na Masarykově náměstí. Čekalo je vystoupení dětí z bystřických škol a zájmových organizací.

PROSINEC

11. prosince

Křižanov

Rychlík ze Žďáru nad Sázavou do Brna přestal zastavovat v Křižanově. Ministerstvo dopravy, které u Českých drah rychlíkové spoje objednává, prosby Křižanovských o zachování rychlíkové zastávky nevyslyšelo.

18. prosince

Nové Město na Moravě

Ve velkou oslavu sportu se proměnil Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Na čtyřdenní závodní program zavítalo dohromady 123 tisíc fanoušků. Největší předvánoční dárek divákům nadělila česká biatlonistka Gabriela Koukalová, když 18. prosince zvítězila v závodě s hromadným startem.

21. prosince

Nové Město na Moravě

Zavedení směnného provozu ohlásila novoměstská nemocnice. Platit má od Nového roku. Znamená to, že lékaři budou chodit do práce jen na osm hodin a nebudou vykonávat přesčasy. To se dotkne pacientů. Vedení nemocnice se nedokázalo se svými lékaři dohodnout na mzdách. Tarifní platy mají vzrůst o deset procent, což se ale většině z nich jeví jako nedostatečné.