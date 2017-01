Sportovní nadšenci si vychutnali motoskijöring v Sedlištích

Sedliště – Řev motorek, lyže, lana, rychlost, obratnost a také troška toho pověstného štěstí – tak vypadal motoskijöring v Sedlištích. Závod, při němž adrenalin proudí tělem nejen závodníků samotných, ale také přítomných diváků.

„Je to skvělé a vzrušující. Navíc vyšlo počasí, co víc si může člověk přát? Taky bych si to klidně vyzkoušel," prohlásil Petr Skalník z Veselí u Dalečína, který se na motoskijöring do Sedlišť vypravil poprvé a rozhodně nelitoval.

Přestože pro mnohé návštěvníky to byla premiéra, zimní závody v malé obci u Jimramova už slavily jubilejní desátý ročník. „Posledních pět let jsme si ale museli dát pauzu, protože nebyl sníh. Jsme moc rádi, že to tentokrát vyšlo," uvedl hlavní organizátor motoskijöringu v Sedlištích Ladislav Tobiáš, který si většinou vyzkoušel i roli závodníka. „Letos nejedu, ale všechny předchozí ročníky jsem závodil," potvrdil Ladislav Tobiáš.

Příprava trati na motoskijöring není právě jednoduchá. „Pomocí zemědělské techniky uválcujeme sníh a podle potřeb pak trať vyhrneme tak, aby na ní nebylo moc sněhu. Občas se stává, že když je sněhu hodně a je obleva, je do druhého dne trať pod vodou," vysvětlil Ladislav Tobiáš.

Letos se na start postavilo dvanáct závodníků. „Čekali jsme jich o něco více, ale dopoledne, kdy jsme měli prezentaci, bylo poměrně mrazivé a to zřejmě některé odradilo," sdělil další z organizátorů Bohuslav Mašík.

Ti, kteří se mrazu nezalekli a přijeli si zazávodit, nelitovali. „Trať je perfektně připravená, hodně rychlá. Motoskijöring je hodně náročný sport, člověk musí mít fyzičku a postřeh," řekl jeden ze závodníků, Jiří Just z Jimramova, který v tomto sportu není žádným nováčkem.

Na start se ale postavili také ti, co se s motoskijöringem teprve seznamují. „Jezdívám motokros za Vamos team. Na lyžích také jezdívám pravidelně, ale motoskijöring jsem jel letos poprvé v Letohradě, v Sedlištích je to podruhé. Netrénovali jsme vůbec, ale při tomto sportu jde hlavně o to nebát se. Mít odvahu a chuť jít do toho," vysvětlil Václav Severa z Horního Újezdu.

Závodníci rozhodně nesmí zapomenout na ochranné prvky. Pády ve vysoké rychlosti vypadají, alespoň z pohledu diváka, dost hrozivě. „Já už jsem spadl dvakrát a nic se mi nestalo. Najednou se mi vypnula lyže a bylo to. Člověk musí umět padat a taky musí mít štěstí," podotkl Václav Severa. „Pády jsou kolikrát dost bolestivé," dodal Jiří Just.

Nehody ale k tomuto sportu patří, i když při nich někdy divákům doslova tuhne krev v žilách. „Za celou dobu jsme žádný úraz neměli. Letos měl hodně ošklivý pád motocyklista. Vypadalo to na vykloubené rameno, ale naštěstí to nakonec bylo jen obražené," vyjádřil se Ladislav Tobiáš.