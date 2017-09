Soukromé školičky lákají na individuální přístup i pobyt v přírodě

Žďársko – Individuální přístup, menší počet dětí na jednoho dospělého, hodně venkovních aktivit, možnost vlastního stravování a nepravidelné docházky. To je hlavní výhoda soukromých zařízení, jež se starají o předškolní vzdělávání dětí. I na Žďársku mají rodiče, kteří nechtějí z nějakého důvodu dávat svoje ratolesti do klasické státní mateřské školy, z čeho vybírat.

„Mému synovi jsou necelé dva roky, takže do běžné školky ho ještě dávat nechci. Je celkem uzavřený, hůř se začleňuje do kolektivu, navíc má sníženou imunitu, mezi větším množstvím dětí by mu to tedy asi neprospělo. Na druhou stranu bych od ledna už chtěla trochu pracovat, takže budu volit nějakou alternativu, třeba jen na den dva týdně. Naštěstí ve Žďáře nějaké možnosti jsou,“ vyjádřila se Iva Špačková ze Žďáru nad Sázavou.

V okresním městě funguje druhou sezonu Dětské centrum Zahrádka, přírodní školička v rodinném domku ve Dvořákově ulici. „Je tu hodně malý kolektiv, takže máme možnost se každému dítěti individuálně věnovat. Letos máme zatím na stálejší docházku nahlášených šest dětí, ale provoz se teprve rozjíždí. Maximální kapacita je třináct dětí,“ popsala provozovatelka Hana Štůlová. Dětské centrum kromě toho nabízí i jednorázové hlídání. Přijímány jsou i děti mladší dvou let.

„U domu máme velikou zahradu. Sami si tam i něco pěstujeme, děti v rámci možností pomáhají, zalévají, sklízejí, ochutnávají. Snažíme se být hodně venku,“ vylíčila Štůlová. Pokud dítě dochází do centra pravidelně pět dní v týdnu na minimálně na devět hodin denně, zaplatí rodiče za měsíc 5 900 korun. Jednorázové hlídání pak stojí 280 korun za den.

Nové zařízení pro děti vzniklo letos i v Sázavě u Žďáru. Dětská skupina Mraveniště je vesnickou školičkou pro maximálně dvanáct dětí. Působí v objektu s velkou zahradou, v blízkosti lesa a domácí farmy. I tato dětská skupina láká hlavně na individuální přístup – dvanácti dětem se tam věnují dva dospělí. Zařízení se také orientuje na pobyt v přírodě a zapojuje kromě jiného i prvky montessori a waldorfské pedagogiky.

I o roční dítka se postarají například v miniškolce Rarášek, jež funguje ve Velkém Meziříčí. „Pro letošek máme na stálejší docházku pět dětí, některé maminky to ale zatím teprve zkoušejí a dávají nám sem děti třeba jen na den, dva. Nabízíme také jednorázové hlídání na pár hodin, když si rodiče třeba potřebují něco zařídit,“ vysvětlila Lenka Kavalcová z Rarášku. Například za celodenní hlídání dítěte mladšího tří let na deset hodin zaplatí zájemci 350 korun.