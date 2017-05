Soud řešil mafiánské praktiky taxikářů ze Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou – Až k soudu se dostal případ taxikářů ze Žďáru nad Sázavou. Ti se v loňském roce snažili jednoho ze svých nových kolegů donutit k tomu, aby s taxikařením skončil, protože jim údajně přebíral zákazníky. Psychický nátlak spojený s výhrůžkami nakonec vyvrcholil loni na konci října, kdy se nenáviděný taxikář musel dokonce bránit výstřelem z plynové pistole.

Taxikáři před soudem. Zleva Josef Krejčí, Karel Kříž a Miroslav Navrátil. Aktivními taxikáři jsou Krejčí a Navrátil. Kříž je pracovník bezpečnostní agentury.Foto: Deník / Martínek Roman

Na lavici obžalovaných usedli ve čtvrtek 25. května dlouholetí žďárští taxikáři Josef Krejčí s Miroslavem Navrátilem a zaměstnanec bezpečnostní agentury Karel Kříž. Podle obžaloby Kříž s Navrátilem vyhrožovali Petru D. několikrát už od loňského srpna, kdy začal Petr D. ve Žďáře taxikařit.

Přestože vše popřeli, soud je nakonec uznal vinnými ze zločinu vydírání a výtržnictví. Přestože dostali podmínky, s rozsudkem nesouhlasí a na místě se odvolali. Případ tak bude muset ještě řešit Krajský soud v Brně.

„Vyhrožovali mi, že mám přestat jezdit a odtáhnout z města, nebo se něco stane,“ řekl před soudem poškozený Petr D. Ten to zpočátku bral jako test toho, zda je schopen jako taxikář v těžké konkurenci obstát. Jenže výhrůžky se podle něj stupňovaly. „Například chtěli, abych jim ukázal průkaz taxikáře, ale nikdo z nich neměl právo to po mně chtít,“ líčil poškozený.

Neutěšené vztahy mezi taxikáři se podle obžaloby vyhrotily loni na konci října, kdy se měli všichni tři obžalovaní domluvit a vylákat Petra D. v noci na odlehlé místo ve městě. Tam se ho znovu snažili přimět, aby s ježděním skončil. Kříž po něm měl chtít průkaz taxikáře, a když to Petr D. odmítl, vytrhl mu ze střechy auta svítilnu s nápisem taxislužba. Nakonec mu měli vytrhnout z ruky mobilní telefon, aby si nemohl zavolat pomoc. Kříž i Navrátil vše popřeli. Podle nich poškozený taxikář lže.

Kříž pouze přiznal, že po něm chtěl ukázat průkaz. „Jsem si vědom toho, že jsem k tomu neměl oprávnění, ale reagoval jsem tím na to, že si na něj zákazníci stěžovali, že neumí jezdit a účtuje si různé ceny. O svítilnu jsem nechtěně zavadil, když jsem se lekl výstřelu,“ hájil se Kříž.

„Měl jsem z nich strach, proto jsem vytáhl legálně drženou plynovou pistoli a vystřelil do vzduchu,“ uvedl Petr D. Poté se měl do incidentu vložit Josef Krejčí, který měl poškozenému dát ránu pěstí do obličeje. „Asi jsem zavadil rukama o jeho tvář, když jsem rozhazoval ruce,“ prohlásil Krejčí.

Poté Petr D. z místa utekl. Když se k autu po čase vrátil, měl propíchané pneumatiky. Obžalovaní se od toho distancovali. Jejich obhájci navrhovali zproštění obžaloby v plném rozsahu, protože se nepodařilo prokázat, že skutek opradvu spáchali obžalovaní, případně postoupit věc na přestupek. Soudce Jiří Večeřa ale uvěřil výpovědi poškozeného.

Josef Krejčí nakonec dostal trest na dva roky s podmínkou na dva roky, Karel Kříž sedmadvacet měsíců s podmínkou na dva a půl roku a Miroslav Novotný dva roky s dvouapůlletou podmínkou. Navíc musí poškozenému zaplatit za poničené věci přes dva tisíce korun.

Petr D. žádal i nemajetkovou újmu, ale protože ji nedokázal blíže vyčíslit, odkázal ho soud na řízení ve věcech občanskoprávních. Není ale vyloučeno, že by mohl se svými případnými dalšími nároky uspět. Petr D. totiž u soudu řekl, že negativní zkušenosti s obžalovanými ho donutily s taxikařením ve Žďáře skončit.