Soptíci se sejdou letos poprvé

Dlouhé – Šestý ročník klání o Novoměstský pohár Soptíků začíná v neděli 28. května v Dlouhém.

Soutěžní družstva mladých hasičů se sejdou ve 12.30 hodin, aby se utkala v požárním útoku. Cílem soutěžících je co nejdříve srazit dva terče proudem vody. Pokud se jim to nepovede do limitu sto dvaceti sekund, je požární útok posuzován jako nedokončený.

Jde o první ze série šestice závodů, které budou pokračovat až po celé léto. Každé z jednotlivých kol se uskuteční v jiné obci, soutěží se ve třech kategoriích. Soutěž bude ukončena na podzim, kdy jednotlivá družstva čeká sčítání bodů a slavnostní vyhlášení výsledků.