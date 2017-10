Snipeři otočili zápas a z Horní Suché si odvezli vítězství

Horní Suchá – Opět museli dotahovat, ale tentokrát z toho byl plný bodový zisk. Třebíčští florbalisté zavítali ve 4. kole východní skupiny Národní ligy do Horní Suché. Svěřenci Michala Pazderníka nezačali dobře, ale tři branky v závěru znamenaly druhou výhru v sezoně.

Střídání brankářů bylo podle slov trenéra třebíčských florbalistů (v bílém) Michala Pazderníka jedním z impulsů vedoucí k obratu.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Vstup do zápasu vyšel lépe Severomoravanům, ale Snipeři stačili vsítit kontaktní branku těsně před pauzou. „Do utkání jsme vstoupili velmi smolně. Po různých odrazech a hloupých chybách šli domácí do slibného náskoku. Naštěstí jsme se dokázali rychle otřepat a do konce úvodní třetiny se dostali na dostřel,“ komentuje hostující kouč Michal Pazderník.

Hosté po změně stran znovu inkasovali jako první a druhou dvacetiminutovku prohráli stejným rozdílem. „Prostřední dějství mělo podobný průběh jako to první. Tři rychlé branky, tentokrát po nedůrazu a špatném přistoupení k hráčům znamenalo nepříznivé skóre v polovině utkání 2:6. Novým impulsem bylo střídání brankářů. Trochu jsme se zklidnili a začali více střílet, což přineslo snížení na rozdíl dvou branek,“ oddychl si Pazderník.

Florbalistům z Vysočiny do třetice nevyšel nástup po přestávce. „Začátek posledního dějství nám opět zkomplikoval plány, kdy jsme zase inkasovali a soupeř nám odskočil,“ kroutil hlavou trenér Sniperů.

Tomu ale znovu vyšel tah a výsledkem byl obrat. „Stažení na dvě formace, rychlá střídání ovšem dostaly soupeře pod souvislý tlak a odměnou nám bylo postupné snižování. Nakonec jsme dali tři branky v posledních dvou minutách, které vedly k otočení výsledku a mohli jsme si vychutnat pocit vítězství,“ těšilo třebíčského lodivoda. „Snad nás to nakopne k lepším výsledkům v následujících zápasech,“ doplňuje Pazderník.

H. SUCHÁ – TŘEBÍČ 8:9

Branky a nahrávky: 3. Kopia, 5. Večeřa (Chmiel), 14. Večeřa (Kraina), 30. Kraina (Večeřa), 31. Tychtl (Vkopia), 32. Tychtl (Kopia), 43. Kopia (Piskorz), 49. Piskorz – 14. Sýkora, 19. D. Salák (Žák), 35. Papoušek (Picmaus), 39. Vlach (Mátl), 44. D. Salák (Pospíšil), 54. Vlach (Papoušek), 59. Picmaus (Mátl), 59. Žák (D. Salák), 60. Sýkora (Mátl). Rozhodčí: Svrček – Waliczko. Vyloučení: 3:1. Bez využití: 0:0. Diváci: 31. Třetiny: 3:2, 3:2, 2:5. Snipers Třebíč: Štos (32. Bazala) – D. Salák, Vlach, Sýkora, Mátl, Kuželka, Papoušek, Dlabač, Žák, Picmaus, Pospíšil, Blažek, Janata, Svoboda.



Ostatní výsledky 4. kola: Telnice – Klobouky 6:4, Sokol Brno I Gullivers - Rožnov p. R. 5:6 p, Opava – H. Brod 2:5, Žďár n. S. - Bystřice 4:6, Kopřivnice - Náchod 6:3.



1. Náchod 4 3 0 0 1 24:15 9

2. Kopřivnice 4 3 0 0 1 24:22 9

3. Bystřice 4 2 1 0 1 19:20 8

4. S. Brno I 4 2 0 1 1 17:12 7

5. H. Brod 4 2 0 1 1 17:17 7

6. Opava 4 2 0 0 2 13:13 6

7. Třebíč 4 2 0 0 2 27:28 6

8. Žďár n. S. 4 2 0 0 2 20:26 6

9. Rožnov p. R. 4 1 1 0 2 25:22 5

10. Klobouky 4 1 0 0 3 20:23 3

11. H. Suchá 4 1 0 0 3 23:27 3

12. Telnice 4 1 0 0 3 20:24 3



Příští kolo (sobota): H. Brod - Žďár n. S., Bystřice - Snipers Třebíč, Rožnov p. R. – Opava, Náchod - Sokol Brno I Gullivers, Klobouky – Kopřivnice, H. Suchá – Telnice.