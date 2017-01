Sněží? Pak nejhorší silnice jsou u Sněžného a Kuklíku

Novoměstsko – Problémy s letošní zimní údržbou silnic se starostové obcí mikroregionu Novoměstsko rozhodli vyříkat si přímo se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Zimní údržbaFoto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Měli jsme jednání se zástupci správy a údržby silnic a řešili jsme konkrétní komplikace, které v letošní zimní sezoně nastaly zejména u Sněžného, Kuklíku, Věcova nebo u Tří Studní. Problém způsobila zejména absence sněhovek, které nebyly na některých místech před zimou postaveny, silničáři je tam nedali, protože v předcházejících zimních sezonách nebyly zapotřebí. Právě na těchto místech byla situace nejhorší," uvedl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

V lepší údržbu silnice u Sněžného po jednání věří starostka obce Anna Havlíková. „V době většího sněžení byla sněhem zafoukaná silnice nad Sněžným ve vrcholovém stoupání a bylo to tam nebezpečné. Teď jsme se domluvili, že jakmile bude nějaký problém, okamžitě zavoláme dispečerovi a on na něj bude reagovat," řekla Havlíková.

Problematické úseky letos zaznamenal i starosta Věcova. „Komplikace se u nás vyskytovaly zejména v úseku Míchov – Lísek. A také Koníkov – Odranec, tam musíme téměř pravidelně volat sypače. Dříve jsme volali na dispečink do Bystřice, ale byli jsme informováni, abychom kontaktovali spíš Žďár. Také jsme nevěděli koho volat v případě, že někde na silnici spadne strom. Tyto situace prý v noci řeší hasiči a přes den silničáři," objasnil správný postup starosta Věcova Zdeněk Vraspír.

Společné setkání uvítala také Krajská správa a údržby silnic Vysočiny. „Dohodli jsme se, že se budeme scházet pravidelně, společné jednání bylo přínosné pro nás i pro představitele obcí," podotkl výrobní náměstek Julius Janeba.

Starostové spolu se silničáři ale nehovořili pouze o zimní údržbě. Na programu byly i další body.

„Zároveň jsem se domluvili, že bychom v rámci jednání mikroregionu pozvali zástupce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dvakrát ročně s tím, že na první schůzce by se řešila zimní údržba a starostové by sdělili své připomínky k této věci. A druhé jednání by se konalo v jarních měsících, před letní sezonou. Na něm bychom se domluvili na plánu oprav komunikací tak, aby starostové dopředu věděli, které opravy se jejich obcí budou týkat a mohli dát místním předem potřebné informace," vysvětlil Stanislav Marek.