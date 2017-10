Smrk nahradí jedlí a bukem

Nové Město na Moravě – V Novém Městě na Moravě byl schválen nový plán hospodaření v městských lesích. Platit bude následujících deset let.

„Vypracovala ho speciální projekční firma a připomínkoval ho kraj a Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Je to v podstatě soubor doporučení a mantinelů, kterými se musíme řídit. Například máme určeno, kolik stromů můžeme vykácet. A jak se starat o mladé porosty. Zajímavé je i to, že tentokrát je v něm zapracována také podmínka nahrazovat smrky jedlemi a bukem. Tedy to, co už jsme sami začali dělat. Smrkové monokultury zkrátka nejsou to pravé ořechové,“ popsal novoměstský správce lesů Zdeněk Krejčí.