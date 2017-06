Sluneční elektrárna v Meziříčí se otevřela veřejnosti

Ostrava – Sportovní areál U Cementárny byl ve slezské metropoli od pátku do neděle dějištěm mezinárodní akce pod názvem Speedskating Kriterium. Republikový šampionát zařazený do mezinárodního seriálu závodů East European Cup v in-line bruslení přilákal do Ostravy dvanáct závodníků KSB Ostrov nad Oslavou, jenž přes zimu hájí barvy shorttrackového oddílu TJ STC Žďár nad Sázavou.