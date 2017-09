Školy na Žďársku usilují o lepší stravování dětí

Žďársko – Zlepšit kvalitu stravování dětí v jídelnách se snaží i ve školách na Žďársku. Třetí ročník projektu Skutečně zdravá škola, do nějž je zapojeno již 286 zařízení s téměř 50 tisíci dětí z celé republiky, přivítal ve svých řadách například „nováčky“ ze Strážku na Bystřicku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Zapojit jsme se rozhodli zhruba letos v dubnu. Ale už dlouhodobě jsme si říkali, že by bylo dobré v oblasti stravování dětí začít dělat věci jinak, lépe,“ uvedla Anna Knoflíčková, ředitelka Základní a Mateřské školy Strážek.

S prvními krůčky jim pomohla krajská koordinátorka projektu, nyní vedení školy i jídelny čeká setkání s rodiči dětí o možných změnách. „Není ale snadné vymyslet to tak, aby byli všichni spokojeni. Rádi bychom zapojili do jídel více čerstvé zeleniny, lokálních surovin, jiné přílohy, a hlavně změnili přístup dětí ke zdravé stravě a k pitnému režimu. Zároveň se ale musíme vejít do určitých finančních limitů,“ podotkla Anna Knoflíčková.

S některými změnami, jež projekt Skutečně zdravá škola prosazuje, ve Strážku začali už v minulosti. Využívají například přírodní zahradu, kterou děti pomáhají udržovat. Plodiny tam vypěstované pak končí i na jejich talířích. Hovězí maso zase putuje do jídelny od místního dodavatele.

Více zkušeností v programu Skutečně zdravá škola již mají v Novém Veselí na Žďársku. Zapojeni jsou druhým rokem a záhy po přihlášení se jim povedlo získat osvědčení kvality - takzvaný bronzový certifikát. Tím se pyšní jen 28 škol z republiky. „Vše, co projekt prosazuje, jsme již vlastně praktikovali. Zapojení dětí do přípravy jídla, pěstování vlastních plodin na naší zahradě, na čemž se děti také podílejí, využívání sezonních, čerstvých a lokálních surovin a samozřejmě návrat k tradicím, přírodě, k tomu, co bylo dřív přirozené,“ vyjmenovala Monika Kovalská, vedoucí učitelka novoveselské mateřinky.

Dětem podle ní servírované jídlo a pití mnohem víc chutná, když v něm najdou to, co samy pomáhaly pěstovat. „Na zahradě jsme si například nasbírali bylinky, v kotlíku z nich uvařili čaj, společně ho pak vypili. Nebo jsme na zahradu pozvali prarodiče dětí a po společné práci všichni posvačili štrúdl, u jehož pečení děti asistovaly,“ popsala Monika Kovalská. Překvapuje ji, že je na Žďársku do projektu zapojeno tak málo škol.

Kromě uvedeného Strážku a Nového Veselí se jej účastní ještě Dolní Libochová, Vidonín a Vídeň na Velkomeziříčsku. Některé další školy jsou však součástí obdobného programu Zdravá školní jídelna. Na Žďársku se jedná o mateřinku Vysočánek a Pohádka ve Žďáře nad Sázavou nebo zařízení v Křižanově a Vídni na Velkomeziříčsku.

Skutečně zdravá škola je program, jenž usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si jej vychutnat a naučily se, jak vzniká. Projekt funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství České republiky.