Školy na Žďársku bojují proti šikaně. I díky nové aplikaci

Žďár nad Sázavou 15. června – Již dvanáct základních či středních škol na Žďársku se zapojilo do internetového systému Nenech to být, který si bere za cíl bojovat proti šikaně a vylučování z kolektivu ve školách. Žákům a studentům umožňuje nahlásit podezřelé či agresivní chování mezi spolužáky v klidu domova. Využít jej ale mohou i rodiče.

Jednou ze škol v okrese, jejích název v aplikaci naleznete, je Základní škola a Mateřská škola Strážek na Bystřicku. „Do projektu jsme se registrovali asi před dvěma měsíci. Zatím ho nikdo nevyužil. Děti jeho prostřednictvím dostaly další možnost, jak nám sdělit to, co je trápí, jaké mají problémy a starosti,“ vysvětlila ředitelka školy ve Strážku Anna Knoflíčková.

Se šikanou se zákonitě setkává každý, kdo pracuje ve školství. „Se šikanou mezi dětmi jsem se za desítky let praxe samozřejmě setkala. Snažíme se ji řešit, i třeba tím, že říkáme dětem, že si ubližování nemají nechat líbit. Ve škole jsme se už také zabývali kyberšikanou,“ uvedla Knoflíčková.

Jako alternativa ke schránce důvěry funguje projekt Nenech to být také ve žďárské základní škole v Komenského ulici 2. „Školáci nám anonymně mohou napsat třeba o kamarádovi, na kterém je páchána nějaká křivda, a tím upozornit vedení školy, aby situaci řešilo,“ sdělil ředitel „dvojky“ Miroslav Kadlec.

Nejčastějšími důvody, proč žáci šikanu ve své škole nenahlásí, jsou strach a obavy ze zhoršení situace. Nový systém funguje jednoduše: žák, nebo student přes formulář na webových stránkách www.nntb.cz popíše šikanu nebo jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba příslušné školy. „U nás je to metodička prevence. Z její strany nemám žádný signál, že by se ve škole v souvislosti se šikanou momentálně dělo něco velkého. Něco, co by muselo být řešeno i se mnou,“ dodal Kadlec, ředitel školy ve Žďáře.

Do projektu se může přihlásit jakákoliv škola, v první řadě má ale oslovit žáky základních škol. „Na střední škole už jsou žáci dospělejší, šikana tam funguje jinak,“ tvrdí jeden z jeho autorů Jan Sláma, student brněnské střední školy.

Nový internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu vítá ředitel gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem Milan Hanák, přestože výskyt šikany na „jeho“ škole je minimální. „Jde v podstatě o takovou elektronickou schránku důvěry. Tu klasickou máme na chodbě, studenta ale může při vhazování vzkazu kdokoliv vidět. V případě nového projektu ne, informaci může napsat doma,“ řekl Hanák s tím, že ve škole na téma šikany hovoří cíleně už se žáky, již na gymnázium nastupují po ukončení 5. třídy základní školy. „Ve funkci ředitele gymnázia jsem sedm let a žádnou šikanu jsme tu řešit nemuseli. Se studenty pracujeme, vědí, jaká jsou pravidla. Ví, co si mohou dovolit, a co nikoliv,“ tvrdí šéf bystřické střední školy.

Aplikace Nenech to být získala podporu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A zapojila se i Linka bezpečí. Za poslední tři roky zaznamenali konzultanti této služby 2076 hovorů týkající se právě šikany. Nejčastěji se problém objevoval kolem 12. roku života dítěte a z 60 procent mezi chlapci. „Ze zkušeností Linky bezpečí můžeme velmi přesně popsat základní problémy, které se v hovorech o šikaně opakují,“ sdělil vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský. „Prvním problémem je velký strach z pomsty agresorů, pokud by dítě šikanu oznámilo. Zadruhé děti nevědí osobně metodika prevence, který muže být velmi nápomocný při řešení šikany. A zatřetí děti často šikaně přihlížejí a nezasáhnou kvůli strachu, aby se šikana neobrátila proti nim,“ shrnul Porubský. Online nástroj Nenech to být, který je v provozu od konce března letošního roku, řeší popsané potíže všechny najednou.

V letech 2012 až 2015 řešila případ šikany téměř polovina základních a 60 procent středních škol. Zjistila to Česká školní inspekce, pro kterou elektronické dotazníky vyplňovaly loni v březnu a dubnu všechny základní a střední školy v republice. Na obou typech škol měla šikana nejčastější podobu urážek, nadávek, ponižování a jiných slovních útoků. Následovala kyberšikana, tedy útoky prostřednictvím moderních technologií například na sociálních sítích. Naopak fyzické násilí bylo výrazně častější na základních školách.

Registrované školy na Žďársku Projekt Nenech to býtZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou

ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou

Gymnázium Žďár nad Sázavou

SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

ZŠ T.G.Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem

ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

ZŠ Velká Bíteš

ZŠ a MŠ Velká Losenice

ZŠ a MŠ Strážek

ZŠ a MŠ Sněžné

Zdroj: www.nntb.cz