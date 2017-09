Školky prošly během prázdnin sérií oprav

Žďársko – Ačkoliv během letních prázdnin byla většina mateřských škol na Žďársku zavřená, v budovách mnohých školek panoval čilý stavební ruch. Děti tak v září přišly do opravených prostor – čekala na ně například upravená zahrada nebo nové záchody a koupelny.

Další rekonstrukce jsou navíc v plánu ještě během školního roku. „Celkem nás opravy vyšly na zhruba 4,2 milionu korun,“ uvedla Iveta Klusáková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola (MŠ) Žďár nad Sázavou. Nejvíce práce bylo podle ní v MŠ Srdíčko ve Vančurově ulici, kde bylo třeba kompletně zrekonstruovat elektroinstalaci v celé budově. Ve školce v Haškově ulici prošla úpravou například část zahrady a sociální zařízení. Novotou to voní rovněž v MŠ Vysočánek ve Vysocké ulici. Děti mají nové sociální zařízení – toalety, umyvadla i sprchový kout. Navíc přibyly pisoáry. „Také zázemí pro naše zaměstnance prošlo rekonstrukcí. Nové je sociální zařízení i provozní místnosti,“ uvedla ředitelka Vysočánku Marie Polednová.

Celou školku přes prázdniny museli stihnout přebudovat ve Svratce, a to tak, aby se její kapacita zvýšila ze 45 na 65 dětí. Vzhledem k nečekaně vysokému počtu odkladů školní docházky by se jinak do mateřské školky děti nesměstnaly. Svratka rozšířením kapacity školky navíc do budoucna reaguje na vládní nařízení, podle kterého budou od roku 2020 muset být povinně přijímány i dvouleté děti.

„Všechno se podařilo přes prázdniny stihnout, je to tam krásné, sám bych do takové školky rád chodil,“ uvedl s úsměvem svratecký starosta František Mládek. Nové prostory pro předškoláky, kterých je letos ve Svratce osmnáct, vznikly přestavbou družiny pro školáky, jež se přesunula naproti přes chodbu do původně cvičné školní kuchyňky. Součástí stavebních úprav bylo také vybudování umývárny se čtyřmi umyvadly, třemi toaletami, pisoárem a sprchou. Na umývárnu navazuje rovněž šatna. „Místa nyní máme dost,“ dodal svratecký starosta s tím, že stavební úpravy město vyšly na zhruba čtyři sta tisíc korun.

Na celou řadu stavebních akcí se v novém školním roce chystají také v mateřských školkách v Novém Městě na Moravě. V ulici Drobného se maminky dočkají přístřešku pro kočárky. Přibudou tam také dvě brány na elektrický pohon a nové oplocení.

„Na chodbách máme hotovou výměnu dlažby a rádi bychom udělali ještě novou vzduchotechniku, která by měla zajistit, že chodby budou v zimě lépe vytopené,“ vysvětlila ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě Ivana Buchtová.

V mateřince v novoměstské ulici Žďárská je v plánu ještě dokončení poslední etapy oprav sociálního zařízení pro děti i pro učitele. Naopak hotová je už oprava asfaltového povrchu před budovou školky. Výměnu oken za sebou má mateřská škola ve Slavkovicích.