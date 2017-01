Školáci vytvořili sněhuláky, pomohli tím dětem v Africe

Fryšava pod Žákovou horou – Nemyslet pouze na sebe, tímto heslem se na začátku nového roku řídily děti ze Základní školy a Mateřské školy ve Fryšavě pod Žákovou horou. Nejenže se společně pobavily při tvorbě sněhuláků, navíc podpořily charitativní projekt s názvem Sněhuláci pro Afriku.

Děti ze ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou vyrobily sněhuláky a přispěly na projekt částkou 550 korun. Foto: ZŠ a MŠ Fryšava

„Po Vánocích jsme se s dětmi bavili o tom, kdo co dostal za dárky a navázali jsme na téma bohatství a chudoby. Mluvili jsme o dětech a lidech jak tady v Evropě, tak také ve světě a samy děti konstatovaly, že je škoda, že se těm chudším nedá nějak pomoci," popsala prvotní impulz školáků k zapojení do celostátní akce Sněhuláci pro Afriku Kateřina Sedláková, vychovatelka družiny „základky" ve Fryšavě.

A pak mohlo začít samotné tvoření sněhového kamaráda, respektive sněhových kamarádů. I když… „Sice napadlo hodně sněhu, ale pro stavbu sněhuláků nebyl vůbec vhodný," vysvětlila malý zádrhel Sedláková. Ovšem nebyly by to děti, aby si neporadily. Udělaly trvalejší sněhuláky z bílých ponožek, do kterých nasypaly kroupy.

Do akce se zapojila celá malotřídní škola, která momentálně čítá čtrnáct dětí. Celkem vzniklo pod jejich rukama devět malých sněhuláků a jeden velký. „Ze svých peněz jsme se rozhodli investovat za malého sněhuláka padesát korun a za velkého sto korun. Celkem jsme tedy na charitativní projekt přispěli částkou pěti set padesáti korun," doplnila vychovatelka školní družiny Kateřina Sedláková.

Celorepubliková akce s názvem Sněhuláci pro Afriku se letos koná popáté. Jejím cílem je formou hry, tvůrčí a pohybovou činností dětí pomoci dětem v Africe. Zapojují se školy, školky a ideálně v průběhu vyhlášeného termínu postavit sněhuláka. Dětí dávají dobrovolný příspěvek, z něhož je následně hrazena doprava kol českých dárců do Afriky. První centrální termín byl od 5. do 10. ledna.

„Kdo mohl, stavěl, komu termín nevyhovoval, nestrachujte se. Budou další," uvedla organizátorka akce Michaela Böhmová.

Kola pro Afriku

Posláním projektu je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v České republice. Cestu africkým dětem ke vzdělání umožňují jízdní kola, která darují lidé v Česku. Děti na nich dojíždějí do škol – za vzděláním. Darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí, následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Akce Sněhuláci pro Afriku podporuje projekt Kola pro Afriku.