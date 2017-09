Škola plánuje nový vchod do družiny i hezčí dvorek

Žďár nad Sázavou – Stavební úpravy, které oddělí družiny od ostatních prostor školy, chystají ve žďárské základní škole Komenského 6. „Družina bude mít zvláštní vchod, díky tomu zajistíme řízený přístup lidí do školy,“ přiblížil ředitel školy Ivo Kuttelwascher.

Opravy ve škole, ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Vraný

Do školní budovy tak budou mít přístup pouze ti, kteří budou předem ohlášeni. „Momentálně je to tak, že kdo vede dítě do družiny nebo si je jde odpoledne vyzvednout, chodí hlavním vchodem a pak vlastně musí přes celou školu. Je to náročné uhlídat, takže vše vyřešíme tak, že družina bude mít po přestavbě vlastní vchod,“ řekl Kuttelwascher. Stavební úpravy potřebné k oddělení traktu družin od zbytku školy vyjdou zhruba na půl milionu korun.

„Dojde také na nějaké opravy střechy, okapů nebo zlepšení akustiky v tělocvičně, a pak se budeme připravovat na revitalizaci školního dvorku,“ zmínil také ředitel školy.

Na travnatý dvorek se děti mohou jít kdykoli protáhnout, když je venku hezky, mají tam i trampolínu na skákání nebo altánek, který už je ale notně vysloužilý. „Chtěli bychom ho nahradit hezkým novým altánem, včetně vyrovnání terénu a obnovy trávníku. Pro děti to tam bude příjemnější i bezpečnější,“ dodal ředitel školy.