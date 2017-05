Šestiletý Vojta chytil při závodech šedesáticentimetrového kapra

Žďár nad Sázavou /VIDEO/ – Když je táta či děda rybář, tak se stává, že i děti chtějí být rybáři. A právě většinou takovéto děti se sešly v neděli ráno u Bránského rybníka ve Žďáře nad Sázavou, aby předvedly své rybářské umění.

Dlouhý prut svíral v rukou i šestiletý Vojtěch Koukola z Velké Losenice. Na dětské rybářské závody Bránský kapr přijel s devítiletým bratrem Matějem, který také soutěžil, a s tátou. V prvním poločase klání se mu podařil parádní úlovek. „Chytil jsem šedesáticentimetrového kapra. Dále třeba třiceticentimetrového cejnka,“ prozradil bez ostychu Vojta. „Nejvíce mě potěší, když ulovím velkého kapra,“ odpovídá rychle malý rybář na otázku, co ho vlastně na rybaření baví. K zálibě má blízko právě díky otci, ten oba kluky brával k vodě od nejútlejšího věku.

Teprve rok rybaření má naopak za sebou sedmiletá Nikol Kolářová ze Žďáru. Na háček jí v průběhu závodů brali zejména cejni, nejdelší měl 34 centimetrů. „K rybaření mě přivedl táta. Jako menší jsem stále šťourala klacíkem do vody a táta usoudil, že by mě mohlo bavit rybaření,“ tvrdí Nikol. A její prozatím největší úlovky? Úhoř měřící 57 centimetrů, štika o délce 63 centimetrů či sedmapadesáticentimetrový kapr.

Bránský rybník patří k nejstarším rybníkům Žďárska, má rozlohu sedm hektarů a rybí osádku tvoří běžné druhy ryb, zejména kapr, cejn, lín, plotice a dravé druhy ryb. Soutěžilo se na dva poločasy a ve dvou kategoriích. První byla určena pro děti do 10 let, druhá pro mládež od 11 do 15 let včetně, přičemž v tomto případě musí prut ovládat pouze závodník. Nutná byla povolenka Moravského rybářského svazu.

Mezi ty starší patřil Tomáš Kotovic, rybaření se věnuje podle svých slov šestým rokem. Rybařil děda, nyní on. „Brali jakžtakž. Mám pár kaprů a nějaké cejny. Na rybaření mě baví ten zážitek, když chytíte velkou rybu. Je to adrenalin,“ pravil Tomáš. Loni o prázdninách se mu podařilo chytit 136 centimetrů dlouhého a šestnáct kilogramů vážícího jesetera.

„Celkem se nám do soutěže přihlásilo dvaadvacet závodníků. Nejmladší účastník se narodil v roce 2013, nejstaršímu bylo patnáct let. Soutěžily i dvě dívky,“ sdělil za organizátory, Moravský rybářský svaz ve Žďáře nad Sázavou, Josef Babáček. Dětské rybářské závody Bránský kapr se letos konaly popatnácté.

Nejenom vítězové, ale také poražení dostali za své snažení u vody odměny. Ti nejlepší si odnesli mimo jiné prut, naviják, stoličku s opěradlem, nástrahy na háček, rybářská krmítka nebo čepice.