Šermíři provedou návštěvníky historií katovny

Velké Meziříčí - Rušno bude v pátek odpoledne v někdejší katovně, kterou v Meziříčí užívá společnost historického šermu TAS. „Všechny zveme na den otevřených dveří. Připravili jsme program a příchozím představíme i plány do budoucna," řekl Radek Kamenský, hejtman spolku TAS. „Název je odvozen od středověkého jména prvních pánů na Meziříčí, ne podle tasení zbraně," připomněl s úsměvem Kamenský.

I šibenice připomíná v Meziříčí katovské řemeslo. Zájemci si ji zblízka prohlédnou zítra, 13. ledna, v bývalé katovně při dni otevřených dveří. Pořádají ho členové šermířského spolku TAS, který dnes katovnu „obývá“. Foto: Deník/archiv

Zájemci jsou do katovny zváni zítra od 13 do 18 hodin. Ochutnají různé pokrmy a nápoje, vyslechnou zajímavosti z historie života v katovně a možná si i vyzkoušejí své znalosti. „Ukážeme jim, co je u nás za poslední rok nového, a mistra kata uvidí i při jiné práci, než je práce s lidmi, třeba v kovárně. Kdo bude chtít, bude si moci opéct špekáček, což se ne každému v lednu podaří," přiblížil ještě Kamenský tip na příjemně strávené odpoledne na zajímavém místě. Ukázky šermířského umění nebudou chybět.

Bývalá meziříčská katovna stojí v ulici Pod Strání. Chátrající barokní stavbu u areálu bývalého podniku Svit město šermířům před víc než rokem zapůjčilo k bezplatnému užívání. Clenové spolku od té doby starý dům na vlastní náklady opravují.

Pořádají dny otevřených dveřía a prohlídky s programem, při nichž příchozím ukazují, jak bývalou katovnu zvelebují. Vyklidili odtud několik kontejnerů nepořádku, opravili už vodu, elektřinu, podlahy, sociální zařízení, venku vytvořili místo pro vystoupení se šibenicí i kůlem na upalování, postavili nový přístřešek pro dřevník a kovárnu, uvnitř dům vyzdobili obrazy s tematikou katovského řemesla.

Na katovně ale budou pracovat dál. „Naše plány do budoucna? Zbourat část verandy a nahradit ji novou, na půdě vyměnit shnilé krovy, postavit chybějící ploty a informační nástěnku před katovnou," zmínil Kamenský. „A chytit a potrestat vandaly, co nám rozbíjejí okna," dodal s nadsázkou. Vandalové totiž už několikrát v katovně rozbili okna, zabývala se tím i městská policie. „Také zeď z čela katovny bychom rádi upravili do původní podoby z konce 19. století," doplnil ještě hejtman TAS.