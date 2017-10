Senior pátrá po svých spolužácích

Žďár nad Sázavou – Tajemství staré školní fotografie mohou pomoci rozluštit ti, kteří by na ní poznali sebe či někoho ze svých přátel nebo příbuzných. Černobílý snímek vážně koukajících dětí a jejich třídní učitelky představuje veřejnosti Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou.

Fotografie prvňáčků z roku 1944.Foto: Reprofoto: Kamila Dvořáková

„Přišel k nám pán, který kdysi žil ve Žďáře nad Sázavou. Donesl s sebou starou fotografii, na které je on a jeho spolužáci z první třídy. A rád by některého ze svých spolužáků našel. Tak jsme fotografii pověsili na dveře výstavní síně i s kontaktem, aby ji nikdo nepřehlédl,“ uvedl muzejník Stanislav Mikule.

Oním pánem hledajícím své bývalé spolužáky je nyní osmdesátiletý Vilém Juránek. „Bylo to foceno v létě v roce 1944. To jsme zrovna končili první třídu. Chodili jsme do školy na náměstí,“ poznamenal Vilém Juránek.

Dětská léta nynějších osmdesátníků už dávno odvál čas a ani škola již neplní svoji funkci. Budova, která byla na místě zbouraného domu číslo 72 postavena v roce 1876, byla městem před pár lety prodána. Poslední žáci opustili tamní školní lavice v roce 2008, nyní je objekt v soukromých rukou – je z něj multifunkční budova.

Nejeden bývalý žák ale na „svoji“ školu stále vzpomíná. „Ve třídě nás bylo hodně, ale jména spolužáků ani paní učitelky už si nepamatuji. Přesto bych se s někým, koho jsem kdysi znával, rád znovu setkal. Stejně se ale navzájem nepoznáme, je to už doba, co jsme se viděli naposledy,“ pousmál se Vilém Juránek.

Žďárského rodáka osud zavál až do Kostelce nad Orlicí. „Ve Žďáře jsme bydleli ve Veselské ulici číslo 59. Ten dům už teď taky neexistuje, je zbouraný. V roce 1945 jsme se přestěhovali do pohraničí. Táta byl bednář, tak sháněl něco, kde by mohl provozovat svou dílnu. A nový domov jsme našli ve Vidnavě. Ani tam jsme ale nakonec nezůstali. Táta byl poslední soukromník na okrese, což se v té době už „nenosilo“. Nakonec byl rád, že jsme se odstěhovali,“ popsal rodinnou anabázi Vilém Juránek.

Do Žďáru nad Sázavou se ale tamní rodák stále rád vrací. „Jednou za rok se tam podívám, přece jen jsem ve Žďáře prožil osm let svého života. A je to moje rodné město,“ řekl Vilém Juránek.

Při své příští cestě by se velice rád setkal s některým ze svých spolužáků z černobílé fotografie. „Kdyby se někdo poznal, prosím, aby se mi ozval na telefonní číslo 777 060 448. Nebo tam někdo třeba pozná své rodiče,“ zadoufal bývalý žák ze školy na náměstí.