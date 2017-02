Šém na oživení pikáreckého golema bude možná s příchutí masa

Pikárec – Ještě pár dnů mají na to uvést do prvotřídního stavu přes tři metry vysokého golema v Pikárci na Velkomeziříčsku. Do masopustního průvodu se s ním vydají v sobotu.

dnes 10:57 SDÍLEJ:

Fotogalerie 4 fotografie Na sobotní masopustní průvod v Pikárci mimo jiné chystají třímetrového golema. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Obr inspirovaný filmem Pekařův císař a císařův pekař bude vrcholem tematicky zaměřených kostýmů jedné ze skupin, které si každoročně připravují masky. „Máme v týmu Mirku Špačkovou, což je sochařka, a už dříve nám pomáhala, takže mě napadl golem. Je přes tři metry vysoký a v průvodu bude zdaleka vidět, což je ideální," konstatoval za tvůrce sobotní pikárecké doby rudolfinské Petr Broža. Legendární obr ale nebude hliněný jako jeho filmová předloha, nýbrž z tvarovaného polystyrénu a vyztužený hliníkovou konstrukcí. „Tvarované polystyrénové desky na konstrukci, fáč, sádra a barva – to je náš golem. Skládá se ze dvou hlavních částí, které složíme na podvozek. Uvádíme, že golem měří 333 centimetrů, no i s podvozkem to tak nějak bude, protože samotný golem měří tři metry," popsal Broža s tím, že vzhledem k použitému materiálu bude kolos určitě lehčí metrického centu. A když golem, nesmí chybět šém. Zatím je to polystyrénová kulička, která však má být lákavá pro pejska, který ji ve filmu s oblibou nosil. „Na tom ještě musíme zapracovat, pejsek není speciálně vycvičený, takže ve hře je i možnost vytvořit šém za použití mletého masa," uvedl s úsměvem Petr Broža. Při přípravě nejenom obra, ale i dobových kostýmů a dalších rekvizit, se angažovali všichni členové skupiny, a to už od začátku roku. Chybět tak nebude alchymista Alessandro Scotta, hvězdopravce Tycho de Brahe, maršál Hermann Christoph Russworm, magistr Edward Kelley či umělá bytost Sirael. A také další bezejmenní dvořané, alchymisté, věštkyně, šermíři či kejklíři. Přípravě masek na masopustní obchůzku se podle Broži v Pikárci každoročně tematicky věnuje šest až osm skupin lidí a blíže neurčený počet jednotlivců. „Obvykle chodí v průměru kolem osmdesáti masek, někdy jich bývá ke stovce," dodal Petr Broža.

Autor: Lenka Mašová