Sdružení Krajina v sobotu oslaví své dvacáté narozeniny

Počítky – Dvacet let od zahájení své činnosti oslaví letos ekologicky laděná organizace Sdružení Krajina, která má své sídlo v Počítkách na Žďársku.

„Oslavy se uskuteční v sobotu 27. května, a jako první přijde na řadu komentovaná botanicko-zoologická vycházka,“ prozradila ředitelka sdružení Kateřina Marečková.

Cílem účastníků plánované vycházky bude místo zvané Doliny. Leží v téměř geometrickém středu trojúhelníku, jehož vrcholové body tvoří obce Lhotka, Vlachovice a Jiříkovice. Tamní louka patří mezi ty podmáčené luční porosty, o něž se Sdružení Krajina pravidelně stará.

„Průvodci budou naše členky Dagmar Papáčková a Petra Doležalová. Sraz účastníků je v deset hodin před kulturním domem v Jiříkovicích,“ informovala Kateřina Marečková.

Jarně rozkvetlá louka nabídne barevnou směsici rostlin. „K vidění bude například prstnatec májový. Snad bude rozkvetlý, i když letos byla dlouhá zima a všechno se to tak trochu posunulo,“ uvedla Kateřina Marečková. Prstnatec májový patří k našim nejběžnějším druhům orchidejí a na podmáčených loukách se mu neobyčejně daří.

Kromě rostlin si ale účastníci vycházky budou všímat i některých živočichů. Pro mnohé ne právě nejkrásnějších, přesto i oni jsou typickými obyvateli podmáčených luk. „Podíváme se k tůním na čolky a žáby,“ řekla Kateřina Marečková.

Ve čtrnáct hodin se oslava přesune do jiříkovického kulturního domu. „Chceme si společně zavzpomínat, co všechno se Sdružení Krajina za těch uplynulých dvacet let podařilo. Ukážeme fotografie, promítneme pár krátkých filmů. Přijít slavit může kdokoliv,“ pozvala ředitelka sdružení.