Sdružení Krajina pokosilo 170 hektarů luk

Počítky – Ekologicky laděná organizace Sdružení Krajina, která má své sídlo v Počítkách na Žďársku, zveřejnila aktuální informace k letošní péči o podmáčené louky v regionu.

Sdružení Krajina se zabývá kosením podmáčených luk, výsadbami alejí, budováním tůní a dalšími revitalizačními projekty.Foto: Archiv Sdružení Krajina

„Společnými silami s brigádníky, dobrovolníky a drobnými živnostníky jsme tentokrát obhospodařili 170 hektarů podmáčených chráněných luk. Je to práce fyzicky a někdy i psychicky hodně náročná, ale bez každoročního kosení by louky zarostly a vzácné rostlinné i živočišné druhy, které takto chráníme, by nenávratně zmizely,“ uvedla Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.