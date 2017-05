Santiniho barokní slavnosti vyvrcholí ve Žďáře

Vysočina – Výjimečnou postavu barokního stavitelství, architekta Jan Blažeje Sanitniho-Aichla, připomenou letos na Vysočině obdivovatelům jeho díla Santiniho barokní slavnosti. Zahájí je setkání v kostele svatého Mikuláše v Humpolci v neděli 28. května.

Zřejmě málokdo by si od pohledu humpolecký kostel spojoval právě se Santinim, ale i on byl jedním z jeho stavitelů. „Velmi mě těší, že začínáme právě v Humpolci. Tamní kostel svatého Mikuláše je takovou zajímavostí – koncem devatenáctého století byl přestavěn v novogotickém stylu, takže vyhlíží jinak, než bychom u Santiniho stavby čekali,“ řekl Stanislav Růžička, předseda žďárského spolku Putování za Santinim, který Santiniho barokní slavnosti pořádá. Setkání v Humpolci spolek zorganizoval společně s místní farností a kulturním a informačním střediskem.

Kostel svatého Mikuláše v Humpolci pochází ze 13. století; je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a patří k nejstarším gotickým chrámovým stavbám v České republice. Několikrát byl poškozen a opravován - kolem roku 1600 ho zasáhl požár, později zase drancování Švédy. „Je dokladováno, že Santini je autorem barokně-gotické přestavby kostela z let 1721 až 1722,“ připomněl Růžička.

Do programu Santiniho slavností v humpoleckém kostele uvede příchozí v 15 hodin varhanní hudba, v 15.30 začne komponovaná přednáška Stanislava Růžičky nazvaná Jan Santini – život a dílo a v 16.30 koncert barokní hudby. „Na návštěvníky se moc těšíme a doufáme, že se jim setkání bude líbit,“ usmál se Stanislav Růžička. Vstupné na akci je 50 korun. V 18 hodin začne mše svatá.

Letošek přináší dvě mimořádné příležitosti k prezentaci Jana Santiniho – agentura Czech Tourism vyhlásila rok 2017 Rokem českého baroka a také se slaví 340 let od stavitelova narození.

S programem Santiniho barokních slavností navštíví zájemci různá místa spojená s jeho životem a prací. Architektův odkaz a dílo na Vysočině tak letos připomíná spolek Putování za Santinim, který Santiniho dílo popularizuje a pro fanoušky pořádá výlety za jeho stavbami po celé republice.

Další zastávkou Santiniho slavností bude v neděli 4. června klášter v Želivi, kde je připravený celodenní program – mše, komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie, přednášky i koncert. Na programu jsou i návštěvy menších Santiniho kostelů v Horní Bobrové, ve Zvoli a v Obyčtově. Barokní slavnosti vyvrcholí ve Žďáře nad Sázavou třídenními oslavami od 8. do 9. září.

„Letos slavíme Santiniho narozeniny, v roce budeme 2023 slavit naopak tři sta roků od jeho úmrtí. Letošní výročí tedy neslavíme centrálně, ale soustředíme se na Santiniho odkaz v Kraji Vysočina. Každý další rok pak věnujeme dalšímu regionu, a to nám vydrží až do toho velkého kulatého výročí, kdy se zase se Santinim vrátíme do Žďáru,“ popsal Stanislav Růžička.

Jedna kapitola letošních slavností se už odehrála - 3. února byly Santiniho narozeniny a spolek Putování za Santinim oslovil kolem třiceti kostelů v Česku, zda by svého tvůrce připomněly. Ve většině z nich se konaly vzpomínkové programy.

Projekt Santiniho barokní slavnosti připravil pořádající spolek ve spolupráci a za finanční podpory Kraje vysočina, města Žďár nad Sázavou a sdružení Koruna Vysočiny.