S novým jízdním řádem opět v Křižanově zastaví rychlíky

Křižanov – Po půl roce se obyvatelé Křižanova na Žďársku dočkají. V tamní železniční stanici budou opět zastavovat rychlíky.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Iva Janoušková

Informaci o obnovení zmiňované zastávky na lince R9 mezi Prahou a Brnem potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. A to v rámci chystané změny jízdního řádu. „Rozhodli jsme se zastavování rychlíků v Křižanově obnovit. Cestující je mohou využívat od 11. června,“ sdělil Neřold.

Důvodem ke změně jsou podle mluvčího stavební práce na trati, které tam zatím neumožňují dálkovou dopravu výrazně zrychlit. Rychlíky budou v městysi zastavovat po dobu rekonstrukce trati. Ta by odhadem měla trvat až pět let.

V Křižanově jsou za změnu šťastní. „Zaplať pánbůh, dočkali jsme se. Myslím si, že lidé, již pracují v Brně a také studenti se zase k cestování rychlíky vrátí. Navíc se snažíme naše nádraží a jednotlivá nástupiště udržovat, aby tam dálkové spoje mohly zastavovat i do budoucna,“ prohlásila starostka Křižanova Marie Smejkalová.

Křižanov přišel o rychlíky s jízdním řádem Českých drah platným od 11. prosince loňského roku. Ministerstvo dříve uvádělo, že zrušení rychlíkové zastávky v Křižanově inicioval kraj v souvislosti se změnou regionální dopravy. Podle vyjádření hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka to ale bylo pouze jednání mezi úředníky.

Městys bojoval o zachování rychlíkového spojení od léta, kdy se o plánované změně dozvěděl. Lidé psali dopisy ministerstvu dopravy, podepisovali petici a 27. prosince se jich na 400 zúčastnilo protestní akce, jež se na nádraží z iniciativy cestujících konala. Jeden z organizátorů shromáždění Antonín Nedoma sám jízdu rychlíkem využíval k cestám do Brna do zaměstnání. „Cesta tam i zpět osobním vlakem je denně o 50 minut delší, což je za hranicí únosnosti,“ řekl tehdy novinářům Nedoma.

Dotčenou zastávku nevyužívají pouze obyvatelé Křižanova. Na rychlík do Brna tam nastupují i cestující z Velkého Meziříčí. „Potíž je v přípojích do našeho města a také v tom, že jde ze strany železnice jen o dočasný ústupek. Na druhou stranu jsem od obyvatel Velkého Meziříčí v poslední době nezaznamenal nějaké pokračující volání po těchto spojích. Jsou tedy dvě varianty - buď lidé vyčkávají, jak to doopravdy bude, a není se jim co divit, protože tahle nepřehledná situace opravdu znechutila nás všechny, anebo je v našem městě zájem o tyto spoje nižší, než jsme si mysleli,“ uvedl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Cestující v Křižanově si však opětovně zavedené rychlíky příliš dlouho neužijí, a to kvůli výlukám, které na jižní Moravě začaly v sobotu 3. června a potrvají až do 10. září. V období mimo letní prázdniny budou rychlíky linky R9 končit ve stanici Brno-Královo Pole, kde bude navazovat tramvajová linka P6. Během letních prázdnin ovšem budou rychlíky končit už v Křižanově, přičemž mezi Křižanovem a hlavním nádražím v Brně bude zavedena náhradní autobusová doprava – přímé spoje bez dalších zastavení. Cestující do stanic Tišnov a Brno-Královo Pole mohou využít k přepravě osobní vlaky.