Rybáři začali prodávat kapry

Žďár nad Sázavou - Vánoční kapry mohou od dnešního dne nakoupit lidé na několika místech Žďáru. Prodávat se budou například na náměstí nebo u některých supermarketů.

Kilo kapra z rybníků na Žďársku stojí stejně jako loňské VánoceFoto: Deník/Šárka Hoblíková

„Prodáváme od středy 21. až do pátku 23. na náměstí, u firmy Intop a u našeho obchodního domu," přiblížil vedoucí úseku rybářství a zemědělství společnosti Kinský Žďár Petr Kulhánek. Mimoto se žďárští rybáři s rybami chystají i do Polné na Jihlavsku.

Kapři od Kinského budou stát 75 korun za kilo živé váhy, stejně jako loni, a na požádání je rybáři také zabijí a v případě nákupu u obchodního domu Kinský Žďár, kde jsou pro to požadované podmínky, ryby zákazníkům i vykuchají. U obchodního domu se kromě kaprů na vánoční stůl budou prodávat také pstruzi, a to za 150 korun za kilogram.

Kapři z podzimních výlovů podle rybářů měli v průběhu roku dobré podmínky pro váhové přírůstky. „Letos je to takový lepší průměr," dodal Petr Kulhánek.

V Novém Městě vánoční ryby zajistí tamní rybáři. Lidem nabízejí výběrové kapry z vlastního chovu, a to buď na sádkách, anebo na náměstí od středy do pátku od 8 do 16 hodin s výjimkou pátečního prodeje na sádkách, kam mohou zájemci o ryby chodit jenom do 12 hodin.

Kromě Nového Města tamní rybáři tradičně obstarají také prodej ryb na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. „Kilo kapra stojí 78 korun, stejně jako tomu bylo v loňském roce," prozradil Bohumír Žváček z Moravského rybářského svazu v Novém Městě na Moravě.

Nejen na sádkách v Mostištích u Velkého Meziříčí si mohou lidé zakoupit vánočního kapra z rybníků firmy Maria Podstatzka-Lichtensteinová. S prodejem začali v úterý. „Dnes máme stánek u Kauflandu, zítra u Billy ve Velkém Meziříčí a prodáváme ryby i u nás na sádkách. Kilogram kapra stojí 75 korun," řekl Karel Báňa ze střediska rybářství společnosti Maria Podstatzka-Lichtensteinová.