Rybáři už plánují podzimní výlovy

Žďársko – Milovníkům čerstvých ryb začne brzy jejich oblíbená sezona - za dveřmi už je období podzimních výlovů největších rybníků na Žďársku. Mnohé z nich jsou navíc spojeny i s akcemi pro veřejnost.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Iveta Barabášová

„21. a 22. října budeme lovit Veselský rybník v Novém Veselí. Stejně jako v předešlých letech se bude jednat o slavnostní výlov. Lidé si tam budou moci zakoupit čerstvé ryby, ochutnat rybí speciality, občerstvit se. Ryby si samozřejmě budou moci také prohlédnout,“ popsal Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár, která obhospodařuje zhruba 750 hektarů rybníků na Českomoravské vrchovině.

V tomto roce se bude rovněž lovit Velké Dářko, takzvané moře Vysočiny - se svojí rozlohou 206 hektarů největší rybník v kraji. Přesný termín výlovu však zatím ještě není stanovený, mělo by k němu dojít zhruba v první polovině listopadu. Z dalších velkých rybníků, na nichž Kinský Žďár hospodaří, letos vydá své bohatství například i Rendlíček, jež se nachází mezi Pokojovem a Březím nad Oslavou. Naproti tomu třeba Matějovský rybník u Matějova letos lovený nebude.

Na 21. října je naplánován také výlov rybníka Belfríd u Bohdalova. „Zhruba dva týdny poté se pak bude lovit i rybník Vazebný,“ podotkl Pavel Mužátko, sádecký z Rybářství Růžička. I tyto výlovy by měly být spojeny s možností nákupu čerstvých šupináčů.

Nedostatek vody ovlivnil výlovy některých vodních ploch na Velkomeziříčsku. „Letos se měl lovit Závistský rybník, ale je bohužel málo vody, takže musíme tento výlov zrušit. Netínský rybník se loví vždy po dvou letech a jelikož se tak dělo vloni, tak jej tento rok lovit nebudeme,“ popsal Karel Báňa z rybářství společnosti Maria Podstatzka - Lichtensteinová. Z věších vodních ploch, jež firma obhospodařuje, je tedy v plánu pouze výlov Rudského rybníka u obce Ruda na Velkomeziříčsku.

To už bude výlov pro vánoční trh,“ dodal Karel Báňa s tím, že pro veřejnost tato akce určená nebude, jelikož je rybník pro běžná auta špatně přístupný. Ryby pak budou před svátky k dostání buď na sádkách, nebo ve stánku ve Velkém Meziříčí.

Čerstvé ryby a občerstvení všeho druhu budou čekat na návštěvníky výlovu rybníka V Občinách u Vojnova Městce na Žďársku. Přesný termín ještě není určený, ale mělo by se jednat o přelom října a listopadu. „Rybník budeme lovit po čtyřech letech, takže je trochu překvapení, co tam vůbec bude. Hospodaří nám tam totiž bohužel vydra,“ nechal se slyšet Karel Malivánek, vojnoměstecký starosta.

Ceny vánočních kaprů podle rybářů na Žďársku letos výrazně stoupat nemají. „Mělo by to být stejné jako loni,“ podotkl Petr Kuhánek ze společnosti Kinský Žďár. „Pokud by ke zdražení došlo, tak maximálně v řádech procent. Určitě to nebude nijak extrémní,“ dodal Karel Báňa z rybářství Maria Podstatzka - Lichtensteinová.