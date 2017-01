Rekordní mrazy byly v noci na dnešek na sedmi místech Vysočiny

Vysočina - Teplotní rekordy byly dnes v noci překonány na sedmi měřicích stanicích na Vysočině s řadou pozorování alespoň 20 let. Největší mráz naměřili meteorologové v Hubenově na Jihlavsku, a to minus 20 stupňů Celsia. Dosavadní rekord z roku 2016 měl hodnotu minus 16,5 stupňů. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

dnes 13:56 SDÍLEJ:

Zima,mráz,teplé oblečení. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Nejstarší rekord dnes padl v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Na tamní stanici ukázaly přístroje teplotu minus 18,5 stupňů, zatímco dosavadní rekord s hodnotou minus 17,2 stupně byl z roku 1964. Rekordní mrazy dnes byly také v Dukovanech a Moravských Budějovicích na Třebíčsku, Bystřici nad Pernštejnem a Vatíně na Žďársku a v Košeticích na Pelhřimovsku. Na některých místech Česka teploty v noci na dnešek klesly pod minus 25 stupňů Celsia. Největší mráz meteorologové naměřili v jihočeských Volarech, kde bylo 28,5 stupně pod nulou. Naopak překvapivě teplo bylo díky inverzi na hřebenech hor. Například na Labské boudě v Krkonoších klesla teplota jen na minus 3,3 stupně. Nechladnější noc prožili lidé na jihozápadě republiky. Na šumavské Jezerní slati meteorologové naměřili minus 27,9 stupně a v Hliništi na Prachaticku teploměr ukázal minus 27,5 stupně Celsia. Také noc na sobotu bude v Česku mrazivá. Podle předpovědi ČHMÚ budou nejnižší teploty klesat na 12 až 17 stupňů pod nulu. Při nízké oblačnosti bude kolem minus deseti. Na Vysočině by mělo být v noci na sobotu jasno nebo skoro jasno, místy nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy, ojediněle možnost slabého sněžení. Nejnižší noční teploty na minus 11 až minus 15 stupňů, v údolích může být místy až kolem minus 18 stupňů Celsia.

Autor: ČTK