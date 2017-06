Regionální muzeum otevře výstavu k výročí Žďáru

Žďár nad Sázavou – Tři miliony kilometrů bez nehody už po silnicích najezdil řidič Ladislav Dvořáček. „S kamionem jezdím už přes čtyřicet let. A pořád mě to baví, jinak bych to nedělal," komentoval bezprostřední, energický šedesátník s úsměvem svůj úspěch.