Radnice žádá zrušení poplatku na D1 mezi sjezdy u Meziříčí

Velké Meziříčí – Velkomeziříčská radnice chce prosadit zrušení dálničního poplatku v úseku D1 mezi sjezdy u města. Osobní auta by pak mohla dálnici využívat jako objízdnou trasu v případě složité dopravní situace ve městě.

Starosta Radovan Necid řekl, že je potřeba řešit také nedostatek odstavných ploch u dálnice, protože kamiony s odpočívajícími řidiči blokují parkoviště ve městě, včetně průmyslové zóny.

Ministerstvo dopravy se všemi žádostmi na vyjmutí úseků dálnic ze zpoplatnění zabývá a situaci analyzuje. Zdeněk Neusar z jeho tiskového oddělení sdělil, že nejprve ale musí být vyhodnocena současná situace, kdy byla dálniční síť bez poplatku rozšířena o 100 kilometrů. „A až následně rozhodneme o případném vyjmutí dalších úseků. K tomuto kroku ovšem nedojde dříve než od roku 2018," uvedl Neusar. V případě, že bude na D1 stanovena objízdná trasa, pak ji podle Neusara řidiči mohou využívat bez poplatku.

Zrušení dálničního poplatku chce Velké Meziříčí skutečně nejprve vyjednat na přechodnou dobu, aby auta bez dálniční známky mohla přejíždět po D1 při rekonstrukci mostu na silničním průtahu městem, již kraj podle starosty připravuje na letošek.

U Velkého Meziříčí už byl kvůli opravám silnice II/602 ve městě poplatek na dálnici jednou zrušen, a to v roce 2014. „Druhým naším cílem je dosáhnout toho, aby naše exity byly navždy vyňaty z poplatku na D1," řekl Radovan Necid. Podotkl, že bez poplatku mohou jezdit auta po dálnici třeba v Brně.

Ministra dopravy Dana Ťoka oslovil Necid dopisem loni v prosinci. Z následujícího jednání podle starosty vyplynulo to, že ministerstvo považuje zrušení poplatku za složitý legislativní proces, který nechce absolvovat. „Já počítám s tím, že s ministerstvem dopravy budeme jednat neustále," řekl Necid.

V případě kolon na dálnici sjíždějí řidiči na souběžnou silnici číslo 602 procházející městem. „Z měst v okolí dálnice D1 je na tom Velké Meziříčí z tohoto pohledu bezkonkurenčně nejhůř," uvedl starosta Necid. Zjara budou navíc pokračovat opravy D1 z Velkého Meziříčí do Měřína.

Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid řekl, že by město stálo i o zavedení úsekového měření rychlosti aut v opravovaných úsecích D1 u města, aby se tam zvýšila bezpečnost. Úsekové měření dělalo loni ŘSD nedaleko Brna mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na Vysočině ho chce v létě spustit i v opravovaném úseku dálnice mezi Pávovem a Velkým Beranovem u Jihlavy.

Úsekové měření funguje tak, že kamera vyfotí řidiče a zaznamená čas jeho vjezdu do měřeného úseku. Při výjezdu „zapíše" čas opět a vypočítá z ujeté vzdálenosti průměrnou rychlost. Radar mezi Pávovem a Velkým Beranovem bude zaznamenávat překročení 80kilometrové rychlosti. Pokud ji nedodrží, zaplatí řidič tisíc korun pokuty. „Jde o jednotný poplatek stanovený Ministerstvem dopravy," poznamenala Jana Mayerová, náměstkyně jihlavského primátora.

Doprava ve Velkém Meziříčí se podle starosty při jakémkoli problému na dálnici D1 stává jak pastí pro řidiče, kteří tudy dálnici objíždějí, tak velkým problémem pro místní obyvatele. „Nejčastěji od nich slýchávám popis situace jako ‚katastrofální'. Třeba když se opravoval dálniční most Vysočina, co se nad městem klene – dálnice byla svedena do jednoho pruhu, v tlačenici vznikaly časté nehody, kolony nutily řidiče opět projet městem," připomněl Radovan Necid.

Meziříčští o zlepšení dopravní situace ve městě usilují už léta. Jak starosta dodal, je Velké Meziříčí prvním místem na Vysočině, jež zavedlo zákaz tranzitní nákladní dopravy. „Budujeme kruhové objezdy, jsme pilotním místem Vysočiny pro dynamické vážení kamionů," uvedl. Speciální váhy u vjezdu do města, jakási „past" na přetížená nákladní vozidla, jsou v provozu třináct měsíců.