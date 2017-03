Radnice vyzve lidi, aby přispěli na sedačky v kině

Žďár nad Sázavou - Žďárská radnice vyzve v nejbližší době obyvatele města, aby přispěli na nové sedačky v kině Vysočina. Jména významných dárců pak budou uvedena na sedačce nebo na čestné tabuli. Výměna zhruba 400 sedaček za 250 pohodlnějších míst k sezení v kinosále je součástí rekonstrukce vnitřních částí budovy, která začala v únoru. „Akce, v níž město nabídne možnost adopce sedaček, začne během dvou týdnů," řekl starosta Zdeněk Navrátil.

Kino Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.Foto: René Rámiš

Projekt městské organizace, která má na starosti kulturu, schválila v pondělí městská rada. „Připadalo nám zajímavé, že by občané mohli prohloubit vztah ke kinu," uvedl starosta. Pravidla se budou ještě upřesňovat. Zahrnovat budou drobné i větší dárce.

„Pokud by se našli nějací hlavní partneři, tam cílíme hlavně na firmy, měli by z toho i další bonusy," řekl Navrátil. Podnikatelé by kupříkladu mohli dostat možnost využít bezplatně prostory kina pro své firemní akce.

V kině Vysočina se začalo promítat v roce 1963. Právě zahájená rekonstrukce bude stát 10,6 milionu korun bez daně, práce by měly být hotové do konce května. Zahrnují i opravy elektroinstalace, vzduchotechniky a sociálního zázemí. Posezení pro diváky bude pohodlnější, v sále přibudou i boxy se stolečky. Na výměnu sedaček dostalo město 350 tisíc korun ze Státního fondu kinematografie, celkové náklady na ně ale převýší dva miliony.

Inspirací k projektu „adopce" sedačky byly žďárské radnici podobné akce týkající se olomouckého kina Metropol a rozhledny na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Při stavbě rozhledny mohli lidé přispívat na její schody. Při otevření rozhledny v červnu 2015 mělo svého sponzora všech 160 schodů.