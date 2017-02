Ptačí chřipka doléhá i na Vysočinu

Třebíčsko, Vysočina - Žádné z šestadvaceti ohnisek výskytu ptačí chřipky v tuzemsku se nenachází na Vysočině, přesto nákaza místní chovatele omezuje. Nejzásadněji postihla majitele firmy Sebol, Pavla Bílka z Náměště nad Oslavou. Ten přišel o dva tisíce kachen, které měl ustájené v hale u Moravského Krumlova.

Státní veterinární správa. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Radka Kočová

Právě v tomto městě se na začátku ledna letošního roku objevilo jedno z prvních ohnisek ptačí chřipky v tuzemsku a Státní veterinární správa nařídila veškerou drůbež v okruhu tří kilometrů utratit. Týkalo se to i chovu Pavla Bílka, i když mezi jeho kachnami se nákaza nevyskytla. „Beru to jako nepříjemnost, člověku to nepřidá, ale musíme jít dál. Bylo to něco, co jsme nemohli ovlivnit. Naštěstí to naši rodinnou firmu neochromilo totálně, protože to nebyl náš jediný chov," poznamenal majitel firmy Sebol s tím, že brzy požádá Ministerstvo zemědělství o odškodnění, na které má nárok.

Ohnisko chřipky se na Vysočině dosud neobjevilo, v těsné blízkosti kraje však ano. Laboratorní testy potvrdily nákazu v Jihočeském, Středočeském i Jihomoravském kraji a veterináři v desetikilometrovém okolí vyhlásili takzvaná pásma dozoru. Ta zasáhla i do katastrů několika obcí na Pelhřimovsku a Dukovan na Třebíčsku. Chovatelé odtud nesmějí distribuovat vajíčka ani vyvážet drůbež a bez souhlasu veterinární správy nesmějí používat hnůj z podestýlky své drůbeže jako hnojivo.

Až do odvolání byly zrušeny oblíbené trhy drobných hospodářských zvířat. V Telči se akce koná pravidelně každou druhou neděli v měsíci, zítra však zůstanou dveře chovatelského areálu zamčené. „V Třebíči bývá trh vždy o týden později. Tam v únoru otevřou, ale jen pro chovatele králíků. Pro drůbež, okrasné holuby a exotické ptactvo tam bude zákaz," podotkl předseda krajské organizace Českého svazu chovatelů na Vysočině Miroslav Caha.

Třebíčskému chovateli Marku Svobodovi se taková opatření nelíbí. „Nechápu, proč nás, obyčejné malé chovatele, Státní veterinární správa tak dusí a ruší nám trhy," kroutí hlavou Svoboda.

Marek Svoboda, který se stará o husy, kachny a perličky, tvrdí: „My máme chovy v pořádku a že je někde na nádržích hromada divokých ptáků, které si chřipku mezi sebou předávají, není náš problém. Všechno dopadá jen na nás."

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera výstavy a trhy drůbeže představují až příliš velké riziko dalšího šíření nákazy. „Jenom o minulém víkendu přibylo pět nových ohnisek v chovech napříč celý státem. Pro zrušení zákazu nenastala vhodná situace," vysvětlil.

Veterinární správa už chovatele opakovaně vyzvala k preventivním opatřením. Pokud je to možné, nemají drůbež pouštět do venkovních výběhů, aby se předešlo kontaktu s nakaženými divokými ptáky, kteří jsou nejčastějšími přenašeči. Ti by se proto v domácích chovech neměli v žádném případě dostat k vodě, krmivu a podestýlce, které by mohli trusem kontaminovat.

Také Zoo Jihlava přistoupila ke speciálním opatřením kvůli ptačí chřipce. I tam musejí chovatelé se zvýšenou opatrností nakládat s ptačí potravou i se stelivem. „V případě, že jdou k ptákům, musí projít přes speciální dezinfekční rohožku, aby si očistili boty od bakterií," vysvětlil mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč.

Ptáci v jihlavské zoo jsou již několik týdnů zavření ve svých vnitřních klecích a chovatelé je nepouští ven. To se týká například ibisů či papoušků. „Jsou zavření, ale kvůli mrazům spíše než chřipce," podotkl Maláč.

U ptáků, kteří jsou zvyklí se pohybovat v chladném počasí, dostala zoo výjimku nechat je venku, přestože jinak platí doporučení všechno ptactvo zavřít. Ve venkovním výběhu se pohybují například plameňáci.

Ptačí chřipka neohrožuje drůbež pouze v České republice. Mnohem vážnější situace panuje v jiných zemích v Evropě. V Maďarsku už veterináři zaznamenali přes 230 ohnisek.

Podezřelé úhyny ptáků mají lidé hlásit Státní veterinární správě. Z Vysočiny pocházela zatím tři taková oznámení, všechna z Třebíčska, konkrétně z Šašovic, z Příštpa a z Mohelna. Laboratorní testy uhynulé drůbeže však ptačí chřipku ve všech těchto případech vyloučily.

Vir H5N8, jak se kmen této ptačí chřipky označuje, je podle veterinářů snadno přenosný, proto vždy přistupují k utracení veškeré domácí drůbeže v tříkilometrové blízkosti od ohniska. V České republice veterináři už kvůli tomu preventivně utratili přes 50 tisíc kusů drůbeže.