Proti sanatoriu pro nemocné alzheimerem vznikla v Sázavě petice

Sázava – Vznik zařízení pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou v Sázavě u Žďáru se komplikuje. Změnu územního plánu, jež je pro výstavbu důležitá, zavrhli sázavští zastupitelé. „Sedm hlasovalo pro, sedm proti, jeden se nedostavil,“ sdělil starosta obce František Ledvinka.

Objekt byl zamýšlen v lokalitě zástavby u staré trati nad pilou. Proti zbudování sanatoria vznikla ve vsi ale petice se zhruba 130 podpisy. Proti objektu měli někteří lidé hned několik námitek. Kromě jiného se obávají zvýšené spotřeby a nedostatku vody či přílišného zatížení čistírny odpadních vod.

Podle sázavského starosty jsou ale tyto obavy zbytečné. „Obec má nový vrt s vydatností větší než dva litry za sekundu. Stávající zdroje vodovodu svou vydatností mohou zásobovat třikrát tolik obyvatel, než má obec dnes,“ podotkl Ledvinka. Stejně tak si prý s případným zatížením dokáže poradit i čistička.

Sepsání petice a následné neschválení zastupiteli zaskočilo i firmu Alzheimer-sanatorium s.r.o., jež o vznik zařízení usiluje. „Uspořádali jsme projednání pro veřejnost, kde jsme lidi s projektem seznámili, měli možnost se vyjádřit, zeptat. Samozřejmě část měla námitky, to jim ale nijak nezazlíváme, s tím se musí počítat. Na setkání se zastupiteli jsme snad všechny dotazy zodpověděli, takže nás výsledek samozřejmě překvapil,“ vyjádřila se Zdeňka Šabartová ze společnosti Alzheimer-sanatorium.

Zařízení mělo mít v první, dotované fázi, 54 lůžek - ty měly vzniknout již příští rok. Během dalších let bylo v plánu ještě asi dvacet míst, hlavně pro blízké klientů sanatoria. V objektu by našlo práci kolem 35 lidí.

Firmu nyní čeká série administrativních jednání a čekání na výsledek dotačního řízení. „Pokud by dotační řízení dopadlo dobře, budeme se snažit obyvatele i vedení obce nějak znovu přesvědčit, zodpovědět všechny otázky, prostě pro to udělat maximum,“ dodala Zdeňka Šabartová. Teprve při finálním neúspěchu by se řešilo, jak s pozemkem naložit a jak jej využít.

Názory obyvatel jsou rozporuplné. „Na veřejném projednání bylo jasně patrné, že lidem z lokality, kde by měl Alzheimer penzion stát, vadí hlavně to, že by měli na očích staré a nemocné lidi. Mně by to nijak nevadilo, třeba jednou takovou službu budu sama potřebovat,“ řekla starší žena ze Sázavy, jež si nepřála uvést své jméno.

Zařazení v územním plánu se na pozemku u staré trati postupem času měnilo dle záměru vlastníků. Původní majitel tam chtěl stavět řadové domy, ale jeho posledním záměrem byl dům pro seniory.

Byla již vypracována projektová dokumentace, projekt ale nakonec realizován nebyl kvůli výhradám Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ohledně výšky budovy. Vlastník celý pozemek i s projektovou dokumentací tedy prodal právě firmě Alzheimer-sanatorium s.r.o. Ta nechala vypracovat novou projektovou dokumentaci, podle níž tam mělo být vybudováno zařízení pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Protože však investor požádal o dotaci na stavbu tohoto zařízení, muselo být změněno zařazení plochy v územním plánu z plochy smíšeného bydlení na plochu občanské vybavenosti.