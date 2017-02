Prodejna v Počítkách není a nebude, zastupitelé odmítli nabídku COOPu

Počítky – Lidé v Počítkách letos definitivně přišli o prodejnu potravin. Přestože se obec snažila tuto službu pro své obyvatele zachovat, nepodařilo se a poslední nájemce ukončil prodej na konci loňského roku. Nabídku družstva COOP zastupitelé odmítli.

Obchod v PočítkáchFoto: Helena Zelená Křížová

„Pořád se snažíme získat někoho, kdo by prodejnu provozoval. Zatím jsou tamní prostory zamčeny, v případě, že by se nám někdo ozval, jsme ochotni je pronajmout," uvedla starostka Počítek Iveta Leskourová.

Obec by se v takovém případě obrátila také na Kraj Vysočina, který hodlá podpořit malé prodejny padesátitisícovou finanční injekcí, jež by pokryla náklady na provoz. „Nejprve ale musíme mít nájemce," podotkla Iveta Leskourová.

Zastupitelé Počítek na začátku února projednávali také nabídku družstva COOP z Velkého Meziříčí, které by prodejnu mohlo provozovat. „Jejich návrh byl ale pro nás finančně nepřijatelný. Chtěli prostory zrenovovat a zakoupit nové vybavení prodejny, což by musela financovat obec. My bychom také platili veškeré náklady na energii a navíc dokryli případnou ztrátu. Na to by nám nestačila ani dotace z kraje, proto jsme se rozhodli jejich nabídku nepřijmout," vysvětlila starostka Počítek.

Obec je vzdálena pouhé čtyři kilometry od okresního města. Podle starostky není pro většinu místních obyvatel problém zajet si nakoupit právě tam. „Jezdí autobusy a většina rodin má svá vlastní auta. Žďár není daleko, horší to mají lidé například z Fryšavy nebo z Kuklíku. Ti už musí jezdit dál, takže rozhodování o prodejně v tamních obcích už asi bude trochu složitější," podotkla Iveta Leskourová.

Do Počítek navíc každý týden zajíždí pojízdná prodejna pečiva, což při rozhodování o znovuotevření kamenného obchodu mělo také svou váhu. „Bohužel jsme nenašli žádnou pojízdnou prodejnu smíšeného zboží, což by bylo také řešením. Ale na Žďársku už zřejmě žádná nejezdí," posteskla si počítská starostka.