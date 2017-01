Pro běžkaře se po letech opět otevřela takzvaná lyžařská Magistrála Vysočiny

Žďársko - Díky příznivým sněhovým a mrazivým podmínkám byla na Žďársku opět po letech otevřena takzvaná bílá Magistrála Vysočiny. Tato unikátní síť lyžařských stop protíná Žďárské vrchy od Bystřice nad Pernštejnem až po Žďár nad Sázavou a od Hlinska až po Nové Město.

Běžkaři na Novoměstsku.Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

„Magistrála Vysočiny nevytváří přímo dlouhou hřebenovou trasu, jak to umožňují horské masivy, ale je sítí propojující významná, dopravně dobře dostupná východiště místních okruhů," popsal Vladimír Vecheta z destinační společnosti Koruna Vysočiny, jejímiž zakládajícími členy jsou Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Tišnov a Nedvědice.

Magistrála Vysočiny za přispění místních rolbařů garantuje kvalitní lyžařské tratě v celé své délce, a to včetně napojení na ubytovací či restaurační zařízení. Křižovatkou dvou hlavních tras jsou Tři Studně poblíž Nového Města. „Běžkařské tratě jsou tu exkluzivní, ba naprosto srovnatelné se zahraničím," poznamenal Jiří Halva, ředitel hotelu U Loubů ve Třech Studních.

Část magistrály otestoval o uplynulém víkendu i Michal Pospíšil z Bystřice nad Pernštejnem. „Poslední lednovou sobotu jsme s manželkou strávili na lyžích. Vydali jsme se z Bystřice na Zubří a dále na Studnice a Kuklík. Lidí jsme moc nepotkávali. Stopa byla opravdu většinou výborná, zážitek z výletu hatila jen mlha," konstatoval Michal Pospíšil. Ještě doplnil, že těm, kteří se o údržbu tratí starají, patří obrovský dík.

Magistrála není značena zvláštním způsobem. Jednotlivá rozcestí jsou osazena oranžovými orientačními tabulkami místních okruhů. Trasa A z východu na západ Žďárska měří 56 kilometrů a vede z Bystřice přes Zubří, Tři Studně, Škrdlovice, Radostín a končí ve Žďáře nad Sázavou v areálu u Pilské nádrže. „Na dnešek hlásí nový sníh, napadnout by mělo do deseti centimetrů. To by mohlo pomoci, abychom znovu objeli rolbou všechny trasy a nemuseli se bát, že budeme rýt do hlíny," řekl Josef Holemář, který upravuje stopy ve žďárském skiregionu.

Trasa B Magistrály Vysočiny ze severu na jih je o něco kratší, má padesát kilometrů, a běžkaři se po ní projedou z běžeckého lyžařského areálu na Ratajích na Hlinecku přes Svratku, Milovy, Kadov, Tři Studně a přes Vysočina Arenu na novoměstské vlakové nádraží. Třetí a zároveň nejkratší, třiatřicetikilometrová trasa C začíná ve Studnicích, případně ve Sněžném a pokračuje přes Kuklík, Odranec do Jimramova a odtamtud ke ski areálu Dalečín, do Borovinky. Cíl je u Skalského dvora.

„Kromě hlavních tras mohou neúnavní běžkaři i sváteční sportovci využít menší a větší okruhy. Jednotlivé obce a trasy jsou mezi sebou propojené sítí upravovaných kratších spojnic," doplnil ještě Vladimír Vecheta.