Pro azylový dům vytipovali Dvořákovu ulici, lidé protestuji

Žďár nad Sázavou - Za obchodním centrem Albert Hypermarket v Dvořákově ulici ve Žďáře nad Sázavou má vzniknout nové centrum sociálních služeb. Tam by se přesunul i azylový dům pro muže, který v současné době sídlí v Brodské ulici. Záměr souvisí se strategickým plánem sociálního začleňování, který schválili zastupitelé, a radnice má na jeho plnění šanci čerpat finance z evropských fondů.

Azylový dům pro muže s kapacitou 24 osob je umístěn v Brodské ulici. Při dodržování všech pravidel v něm mohou muži bez přístřeší pobývat až rok. Foto: Deník/Lenka Mašová

„Vhodnou lokalitu pro výstavbu centra jsme hledali několik měsíců, a jak se výběr postupně zužoval, nakonec se pozemek v Dvořákově ulici jeví jako jediná možnost," vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Ohledně přesunu azylového domu se již uskutečnilo setkání s tamními obyvateli, kteří ze záměru nadšeni nebyli. Poukazovali mimo jiné na značnou dopravní zátěž lokality, problémy s dopravní obslužností a také zmiňovali obavy ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním. A rovněž žádali vedení města o přehodnocení záměru přesunu azylového domu do jejich ulice.

„Je to nelogické. Azylový dům je léta na Stalingradě, kde žije i cikánská komunita, jsou tam asistenti prevence kriminality a centrum pro děti, aby se nepoflakovaly po ulici. Tamní lidé to už znají a obecně se ví, že na Stalingradě se kvůli tomu prodávají byty o hodně levněji než jinde ve Žďáře. Přesunem azylového domu se jen sníží hodnota bytů a domů v jeho okolí, a na Stalingradě to lepší nebude," nechal se slyšet Karel Drobný z bytového domu v sousedství Dvořákovy ulice.

Vedení žďárské radnice ale nyní nehodlá nové centrum stavět za každou cenu, a to ani ve Dvořákově ulici, ani jinde. „Nyní je třeba připravit projekt pro žádost o případnou dotaci, a ten musí být vázán na konkrétní pozemek. Pokud dotační titul vyhlášen nebude, nic dalšího neplánujeme, protože s využitím peněz města v tomto případě nepočítáme," sdělil místostarosta Klement. Centrum by podle jeho slov bylo vybudováno z modulových dílů, takže by ho v případě potřeby bylo možné přesunout jinam. Další setkání s obyvateli se uskuteční na jaře, až bude hotová projektová dokumentace.

Nové centrum sociálních služeb by služby rozšířilo o noclehárnu a denní centrum, které zajišťují zázemí lidem bez přístřeší, hlavně v zimě. To nyní v extrémních mrazech nabízí i azylový dům. Když teplota klesne pod minus deset stupňů, zájemci se tam mohou přijít ohřát. „Letos zatím tuto službu, která je zdarma, využila asi desítka lidí," řekl ředitel sociálních služeb Václav Šerák. Zahřát se a dát si horký čaj či polévku mohou v mrazech přijít muži i ženy, i když je kapacita azylového domu, která činí 24 osob, naplněná.