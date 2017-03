Prioritou v Bystřici se stalo wellness, aby neodcházeli sportovci

Bystřice nad Pernštejnem - O významných investicích, na které se zaměří v příštích letech, diskutovali bystřičtí zastupitelé. Stanovena byla přestavba sokolovny na dům dětí, rekonstrukce interiéru kulturního domu a výstavba wellness a rehabilitačního centra při Sporthotelu u fotbalového stadionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

„Pro příští dva tři roky to vyhrálo wellness," informoval bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že relaxační zařízení by mělo být odlišné od žďárského relaxačního centra nebo novoměstských lázní.

„Momentálně jsme ve fázi zjišťování, co všechno by tam mělo být. Nepočítáme s bazénem, ten je ve sportovní hale, ale spíše s relaxací ve vířivce, saunách a podobně. Využívat by je mohli jednak sportovci, kteří jezdí na soustředění do haly a jsou ubytovaní ve Sporthotelu, ale také zájemci z řad veřejnosti. Co se týče sportovců, tak je jasné, že pokud jim wellness zónu nenabídneme, začnou jezdit jinam, protože dnes už je takový způsob relaxace standardem," přiblížil starosta. Doplnil, že letos by bystřická radnice chtěla připravit projekt ke stavebnímu povolení, předpokládané náklady jsou předběžně odhadovány kolem pětasedmdesáti milionů korun.

S výstavbou wellness centra, které má být částečně umístěné v terénním zlomu pod zemí a má navázat na Sporthotel, kam by se dalo přejít suchou nohou, i na koupaliště, budou spojeny také další stavební změny. Například posunutí fotbalových kabin a vstupu na stadion či rekonstrukce restaurace. Kvůli novému chodníku se o něco zmenší areál koupaliště, ale zůstanou zachována všechna místa na parkovišti.