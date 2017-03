Přiletěl už k vám čáp? Pak dejte vědět ochranářům

Žďárské vrchy – Poslové jara se už začínají objevovat. Nad obcemi a městy krouží hejna špačků a bledule a sněženky pomalu a váhavě vylézají ze země. Lidé zvedají hlavy k obloze, kde by se co nejdříve měly objevit siluety přilétajících čápů.„Zatím o nich ještě nemáme žádné hlášení o jejich příletu, ale čekáme je každou chvíli," potvrdila mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Každodenní život čápů bílých v Novém Veselí bývá zaznamenáván webovou kamerou.Foto: Deník/Libor Plíhal

Do některých míst České republiky už velcí opeřenci s charakteristickýma dlouhýma nohama a červeným zobákem přiletěli. Většina z nich se objevila na jihu Čech a Moravy, ale návrat čápa již zaznamenali i v severomoravských Žermanicích. „Čápi tam už začínají klapat zobákem a obhajovat své teritorium. My už na ně také netrpělivě čekáme a to jak na čápy černé, kteří přilétají o něco dříve, tak i na čápy bílé," řekla Jana Hejtmánková.

Ne všichni ptáci odlétají na „zimní dovolenou" až na africké pobřeží. Ti, kteří si vyhlédli bližší lokality, se na svá hnízdiště vracejí o něco dříve. „Jsou to například čápi bílí, kteří zimují v jižní Francii," doplnila Jana Hejtmánková. Lidé, kteří se chtějí zapojit do čapího pozorování, mají možnost zaznamenat své poznatky do mapy hnízdního výskytu čápů bílých, kterou lze najít na webových stránkách http://cap.birdlife.cz/mapa. „Dají se tam přidávat nejen informace, že čápi přiletěli, ale také fotografie a další zprávy, jako jsou například boje o hnízdo a podobně. Pro výzkum čápů bílých je tato mapa velice důležitá," poznamenala Jana Hejtmánková.

Letošní zima, která byla mnohem bohatější na sníh a mrazy než tomu bylo v předchozích letech, nemá na případný pozdější návrat tažných ptáků podle ornitologů žádný vliv. „Vracejí se tak, jak obvykle. Jaro přichází ve stejný čas jako jiné roky. Ale ještě uvidíme, co nám přinesou nadcházející měsíce, nízké teploty by ještě mohly návrat některých ptáků pozastavit," připomenula nevyzpytatelnost počasí Jana Hejtmánková.