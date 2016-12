Příchod nového roku o půlnoci oslaví jen na náměstí v Bystřici

Žďársko - Oslavy konce starého a začátku nového roku čekají o víkendu města i obce na Žďársku. Tradiční silvestrovské oslavy na náměstí s kulturním programem, půlnočním ohňostrojem a následující „diskotékou" při reprodukované hudbě mají už jenom v Bystřici. Jinde se s veřejnými oslavami postupně „přesunuli" na 1. ledna.

Ve Žďáře nad Sázavou budou mít ohňostroj opět až na Nový rok. Stejně tak ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši.Foto: René Rámiš

„Silvestr na náměstí je u nás tradice, na které neplánujeme nic měnit. Lidé jsou na to léta zvyklí a na náměstí by na silvestrovskou půlnoc přišli a odpalovali rachejtle, i kdyby tam oficiální program nebyl," poznamenal starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska s tím, že na silvestrovské oslavy na náměstí každoročně zamíří na dva tisíce lidí. „Všichni kolem popíjejí, jen já jsem celý večer na suchu, až do té půlnoci, protože při přípitku na náměstí mluvím k lidem. Slavit můžu až pak," dodal s úsměvem starosta.

Na Nový rok o půl šesté v podvečer začnou novoroční oslavy na žďárském náměstí Republiky. „Po krátkých projevech bude následovat hudební program, zazpívá pěvecký sbor Svatopluk, a tradiční novoroční ohňostroj bude odpálen v 18 hodin," zve obyvatele žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Při novoročních oslavách nebude chybět ani polní kuchyně, kterou město nedávno získalo z nepotřebných zásob armády a která měla svoji premiéru při zahájení adventu. Ve Žďáře k oslavám na Nový rok přistoupili již před lety, a to zejména kvůli malým dětem, které chtějí vidět ohňostroj, ale nevydrží být až do půlnoci vzhůru.

Už v 16 hodin se budou 1. ledna v rámci oslav promítat filmové pohádky v kinosále meziříčského Jupiter clubu, o hodinu později lidem na náměstí zazpívá pěvecký sbor tamního gymnázia a po novoročním projevu bude následovat novoroční ohňostroj.

Podvečer Nového roku rozzáří ohňostroj také nad náměstím ve Velké Bíteši. Akce začne v 17 hodin novoročním přáním starosty a kulturním programem.

Oficiální silvestrovské či novoroční oslavy naproti tomu nepořádají v Novém Městě na Moravě. „Děláme jen adventní akce, silvestr nebo Nový rok ne. Ohňostroje nebo další kulturní programy jsou u nás spojené se závody ve Vysočina Areně," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Oslavy ve městech

Bystřice nad Pernštejnem

31. prosince 2016, od 23 hod. Masarykovo náměstí, ohňostroj v 00.00 hod.

Žďár nad Sázavou

1. ledna 2017, od 17.30 hod. náměstí Republiky ohňostroj v 18 hod.

Velké Meziříčí

1. ledna 2017, od 17 hod. Náměstí, ohňostroj po kulturním programu

Velká Bíteš

1. ledna 2017, od 17 hod. Masarykovo náměstí, ohňostroj po programu