Předchůdcem biatlonu byly závody branné zdatnosti

Nové Město na Moravě - O Novoměstsku se říká, že se tam děti rodí s lyžemi na nohou. A něco na tomto rčení zřejmě bude, protože z tohoto kraje vzešel nejeden úspěšný lyžař.

Ne všechny úspěchy místních ovšem zůstávají dodnes v paměti. Na mnohé, kdysi velice nadějné reprezentanty, se už zapomnělo, jen málokdo ještě zná jejich jméno. A přece byli ve své době uznávanými sportovci.

Alena Albrechtová z Nového Města na Moravě má dnes třiaosmdesát let. Na lyže se poprvé postavila jako čtrnáctiletá a od první chvíle s nimi doslova srostla. „Jako malí jsme nejčastěji na lyžích jezdili kolem chalupy. Jednou, to už mi bylo asi šestnáct, jel okolo nějaký pán, později jsem zjistila, že to byl Mirko Tulis, funkcionář lyžařského oddílu. A ten, když mě viděl lyžovat, se mě zeptal, jestli bych nechtěla jet v neděli na závody mládeže. Tak vlastně moje závodění začalo,“ popsala první krůčky na lyžích Alena Albrechtová.

Zúčastnila jste se jich nebo jste se jela jen podívat?

Zúčastnila. Vybavení mi tehdy půjčil pan Zajíček, který u nás v té době s rodinou bydlel. Půjčil mi od své ženy lyže, boty, hůlky i kalhoty šponovky. Nikdy dříve jsem nezávodila, to bylo poprvé. Skončila jsem na druhém místě. A to jsem ani neměla běžecké lyže, ale široké turistické. Postoupila jsem do dalšího kola. Poté už začal několikaletý cyklus, kdy jsem závodila v místních závodech, okresních i krajských. Vyvrcholením pak byly celonárodní závody a přebory.



Jak a kde jste trénovala?

Většinou individuálně. Tak jak mě napadlo. V létě jsem běhala po lese, nejčastěji v neděli ráno od pěti do osmi hodin. Ta rána jsem milovala, příroda se pomalu probouzela za zpěvu ptáků a někdy i překrásných východů slunce. V zimě jsem na lyže chodila dvakrát týdně a dva až třikrát týdně do tělocvičny.



Kdy vlastně začala vaše slavná závodnická éra?

Bylo to v roce 1951, kdy jsem postoupila na přebor ČSR v Ružomberoku a hned jsem dvakrát zvítězila. Nejprve jsem se stala dorosteneckou přebornicí v běhu na čtyři kilometry. Bylo to veliké překvapení nejen pro mne, ale také pro funkcionáře naší lyžařské organizace. V následujícím závodu štafet dorostenek jsem byla postavena do pozice finalistky naší štafety a tento závod jsme také vyhrály. A vzpomínám si i na to, že jsme jako vítězové závodu byli i s vedoucími výprav pozváni na tamní radnici, kde nám blahopřáli k dosaženým výsledkům. Tam jsem poprvé poznala co je to raut.



Jaké byly vaše další krůčky na závodním poli?

V roce 1952 jsem se stala přebornicí jednoty v běhu na lyžích na šest kilometrů a následně i přebornicí okresu a kraje. A o rok později jsem pak byla zařazena do státního družstva lyžařských reprezentantů.



To už byl velký úspěch ne?

To ano. Ale na druhou stranu moje lyžařská příprava byla náročnější. Vzpomínám si na letní soustředění ve Vysokých Tatrách. Trénovat jsme chodili pěšky asi hodinu a půl mezi skalisky na místo, kde bylo sněhové pole. Poprvé jsme tam nesli také boty, lyže a hole, ty jsme si pak nechávali v úkrytu pod skalou. Boty jsme ale nosili zpět, aby nám je svišti nerozkousali. Jeden den jsme měli turistický výlet s přechodem přes sedlo. Ve výškách jsem doslova lapala po dechu a těšila se na odpočinek. Nejstarší z nás, mistryně sportu Květa Lelková, nám při něm rozkrájela okurku ze zahradnictví svého bratra. Moc jsme si pochutnali.



Takže jste se stala profesionální lyžařkou?

To byli jen ti, kteří byli oficiálními zaměstnanci Ústředního domu armády. Ovšem o tom, že byli profesionálními lyžaři, se nesmělo v tehdejším státním zřízení nikde mluvit. Armáda je platila, dodávala jim vybavení, organizovala pravidelné tréninky a soustředění. My ostatní jsme nadále chodili do zaměstnání a na soustředění, které jsme měli společné s „profíky“, jsme jezdili dvakrát ročně.



Nebylo to trochu nespravedlivé?

Doba už byla taková. Samozřejmě, že profesionálové mívali v závodech lepší umístění a byli také posíláni na důležitější závody. Přsto se nám je podařilo občas porazit. Já jsem poslední soustředění státního družstva absolvovala v březnu roku 1956 před mezinárodními závody v Harrachově. Když jsem si projížděla trať před závodem, upadla jsem a zlomila jsem si kotník. Tím pro mě závody skončily. Manžel pro mě přijel a odvezl mě se sádrou na noze domů. A když jsem pak v září zase začala trénovat, zlomila jsem si druhý kotník. Tím moje čtyřleté členství ve státním družstvu skončilo definitivně.



Ale lyže jste na hřebíček nepověsila, že?

To ne. Tělovýchovná jednota mě přihlásila do dvouletého dálkového kurzu trenérů. Kromě jiných zkoušek jsme museli absolvovat i zkoušky z psychologie, z těch jsem měla největší strach. Kurz jsem nakonec úspěšně zvládla. Několik let jsem pak působila ve funkci pořadatele významných novoměstských závodů, především Zlaté lyže, kde býval ředitelem Mirko Tulis. Od něj jsem se mnohému naučila.



Zlatá lyže je neznámější lyžařský závod spojovaný s Novým Městem na Moravě. Jezdívaly se ale i další.

To ano. Třeba Bafuňářské závody. To byly závody lyžařských činovníků – bafuňářů. Po několik let jsem tam vykonávala funkci ředitelky. Bafuňářské závody byly velice populární, jednou za sezonu se funkce závodníků a činovníků vyměnily – výpočtáři závodů a funkcionáři veškerých technických profesí se vydali na start a závodili na lyžích. Ze závodníků se naopak stali pořadatelé. Mezi mé další významné aktivity patřily závody branné zdatnosti.



Nešlo náhodou o předchůdce dnešního biatlonu?

V podstatě ano. Byl to závod v běhu na lyžích se střelbou do terčů a hodem granátem na určenou vzdálenost. Startovalo se v kategorii jednotlivců a trojčlenných hlídek, v druhém případě byla doplněna ještě další disciplína – zdravotnické ošetření raněného a jeho převoz na saních složených z lyží závodníků. Já jsem v tomto závodě byla v roce 1952 dorosteneckou přebornicí okresu. A první místa jsem obsadila i v roce 1963 a 1966. Závodníci z Nového Města bývali v tomto sportu velice úspěšní. Proto byli nominováni i na krajské závody. Tehdy jsme patřili pod Jihomoravský kraj, vedoucím delegace byl Zdeněk Kašper z Brna, který se později stal zakladatelem moderního biatlonu. Takového, jak jej známe dnes.



Znala jste se s ním osobně?

Velmi dobře. A znaly ho i ostatní novoměstské závodnice. Býval naším vedoucím, kamarádem a přítelem. Dnes už o něm bohužel nemám žádné informace, poslední, co o něm vím je, že byl v roce 2013 přítomen Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě.



V dnešní době hrají vrcholoví sportovci o velké peníze a hodnotné ceny. Jak tomu bylo dříve?

Dostávali jsme většinou jen diplomy a plakety. Taky jsem jednou dostala dvě knihy – úplně stejné. Daleko od Moskvy se to jmenovalo a bylo to doporučeno jako povinná četba. Za vítězství ve štafetě v roce 1951 jsem zase dostala knihu Roháče, tu mi tehdy předával armádní generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda. V tomto roce jsem zvítězila i v individuálních závodech, a za toto vítězství jsem získala lyže – běžky. To byla největší výhra za celou dobu mého závodění.

Alena Albrechtová – narozena 24. února 1934 v Novém Městě na Moravě. Byla zaměstnána v podniku Chirana v zásobování, posléze se stala sekretářkou ředitele. Později pracovala jako sekretářka starosty Městského úřadu Nové Město na Moravě a následně coby vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví tamtéž. Byla aktivní sportovkyní, slavila velké úspěchy zejména v lyžování. V době, kdy odešla do důchodu, se Alena Albrechtová stala předsedkyní novoměstského Klubu seniorů. V této funkci setrvala až do 27. března 2011. Dodnes je neobyčejně aktivní, účastní se nejrůznějších akcí.