Prázdniny na Žďársku budou plné hudby. Pro všechny věkové skupiny

Žďársko – Letní hudební festivaly letos opět nabídnou české i zahraniční hvězdy.

Horácký džbánek.Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Do Žďáru nad Sázavou přijede třeba Ondřej Hejma a jeho Žlutý pes či skupina Monkey Business, do Bystřice se chystají kapely Nebe nebo TH!IS s hercem a režisérem Vojtou Kotkem a do Velkého Meziříčí zavítá legendární Crazy Town z Los Angeles.

„Letošní ročník festivalu Pod Zelenou horou je desátý, a proto jsme se rozhodli ho pojmout opravdu velkolepě. A tomu odpovídá i sestava. V pátek 28. července vystoupí Prago Union a Circus Problem. V sobotu pak jako hlavní hvězda kapela Monkey Business. Dále skupiny minus123minut, Debbi, Movebreakers, belgičtí Krema Kawa a další,“ prozradil za organizátory dramaturg Batyskafu Aleš Kostečka.

Na prvním nádvoří zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou bude pro fanoušky festivalu Pod Zelenou horou připraveno i mnoho zábavy v rámci doprovodného programu, například keramický kruh, slackline, tedy moderní provazochodectví, dílny pro děti, dočasné tetování anebo malování na tělo. „Lístky na festival budou k dostání od poloviny června v klubu Batyskaf a v kavárně kafíčko ve Žďáře. Cena vstupenky na oba dva dny vyjde v první vlně na 400 korun,“ dodal Kostečka.

To vstupenky na 35. ročník festivalu Horácký džbánek jsou již v prodeji. „Letošní ročník nebude moderovat Jiří Moravský Brabec, ale Jaroslav Samson Lenk,“ poznamenala k novinkám dramaturgyně Kultury Žďár Věra Sedláková. V pátek 18. srpna od 18 hodin vystoupí právě Lenk a kapela Slunečno, dále Michal Tučný revival, Marush, Irena Budweiserová a Plavci s Janem Vančurou. Na sobotu pozvání přijali Roosevelt Houserockers, Spirituál kvintet, Žlutý pes a další.

V Bystřici nad Pernštejnem zahájí letní prázdniny festivalem Pelíšek fest. Hlavní program 10. ročníku akce je naplánován na 1. července, kdy vystoupí rapper Paulie Garand, skupiny Nebe, Sto zvířat, TH!S anebo žďárští AirBack. Nachystán je doprovodný program pro děti i dospělé.

Bystřické léto kromě zmiňovaného festilu dále během července a srpna nabídne vystoupení revivalových skupin. Amfiteátr na Masarykově náměstí obsadí 28. července Iron Maden, Judas Priest a Deep Purple, v sobotu 15. července si tam na své přijdou milovníci dechovky a 19. srpna se Bystřicí ponesou tóny písní ve stylu country a folku. Na náměstí zazpívá například Ivan Hlas.

Vyznavači „tvrdší“ muziky mohou zamířit v létě na Fajtův kopec u Velkého Meziříčí. Koná se tam tradiční Fajtfest. Pořadatelům se podařilo ulovit legendární Crazy Town z Los Angeles, dále zahrají Polar, Our Hollow, Our Home, Sickret, Obey the Brave a mnoho dalších. „Letošní Fajtfest bude zaměřen více na zdravý životní styl. Rozšíříme nabídku vegestánků s občerstvením. Nově pořádáme venkovní fitness s prvky crossfitu pod vedením trenérů Spartan Race Training Group Jablunkov. Další novinky prozatím tajíme,“ sdělila za pořadatele Markéta Labajová s tím, že podporují vizi Fajtfestu jakožto ekologického festivalu, a to konkrétně prostřednictvím vratných kelímků či průběžného úklidu kempu.

Závěr léta si pak příznivci hudebních akcí pod širým nebem mohou užít v jimramovském parku Bludník při sedmadvacátém ročníku festivalu Otevřeno Jimramov. Ten se koná 25. až 27. srpna a publikum přijedou pobavit Blues mine Trio ze Žďáru, Lucky Joke, BomBarďák, Listolet, Zuby nehty, Zrní a mnoho dalších. „Cena vstupenek, v předprodejní síti budou od června, činí na celý víkend za 300 korun, na místě 200 korun na pátek, na sobotu 250 korun a na celý víkend 350 korun,“ uvedl Jan Trusina.



Kdo zahraje*



Žďár nad Sázavou

Festival Pod Zelenou Horou

28. – 29.7.: Prago Union, Circus Problem, Monkey Business, minus123minut, Debbi, Movebreakers, Krema Kawa a další

Horácký džbánek

18. – 19. 8.: Jaroslav Samson Lenk, Irena Budweiserová a Plavci, Spirituál Kvintet, Poutníci, Roosevelt Houserockers, Žlutý pes a další

Velké Meziříčí

Fajtfest

20. – 22.7.: Infected Rain, Thell Barrio, Polar, Crazy Town, Obey the Brave, Our HOllow, Our Home a další

Bystřice nad Pernštejnem

Pelíšek fest

30. 6 – 1.7.: Vzhůru a níž, Revock, Metaxa, Nebe, Paulie Garand, Sto zvířat, TH!S, Lety mimo, D.O.P., AirBack

Jimramov

Festival Otevřeno Jimramov

25. – 27. 8.: Blues mine Trio, The BladderStones, Erik and Worldly Savages, Lucky Joke, Martina Trchová a Trio, Longital, Zrní a další

Dalečín

Festival Zastávka Dalečín

17. června: Spolektiv, Nosislové, Svěží zelenina, Funky Chichen, Der Šenster Gob

*vybrané festivaly v okrese Žďár nad Sázavou