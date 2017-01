Povolením k průzkumu skončila platnost

Vysočina - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by měla ukončit ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v Česku geologický průzkum, protože s koncem roku 2016 skončila platnost povolení. Tvrdí to obce a spolky z Platformy proti hlubinnému úložišti. Platforma sdružuje 17 obcí a 11 spolků ze všech sedmi lokalit včetně Kraví hory na Bystřicku a patří do ní i iniciativa Nechceme úložiště Kraví hora.

Jednatel občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk.Foto: Deník/Lenka Mašová

„Tvrdíme od začátku, že pokud nejsou jasně stanovená kritéria výběru lokality a přijat zákon posilující pravomoci obcí, dál se nedostaneme. Za ty tři roky, co funguje pracovní skupina, jsme se z pohledu obcí nikam neposunuli, ten zákon se zatím ani nebude projednávat," vyjádřil se mluvčí iniciativy Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk. Platforma ve svém prohlášení poukazuje i na to, že právě „prošlá" povolení nebyla vydána legislativně správně. „Sice byla v posledních dnech roku zahájena nová řízení o prodloužení platnosti o dva roky, ale rozhodnuto o nich bude až za několik týdnů, v případě nesouhlasu obcí a spolků spíše měsíců," uvádí platforma. Podle ní byla také povolení, jimž koncem prosince skončila platnost, vydána v rozporu se zákonem, tudíž 18 obcí a šest spolků podalo už dřív na rozhodnutí ministra životního prostředí žalobu. Ta stále není rozhodnutá. Mluvčí SÚRAO Ivana Škvorová řekla, že platforma nenavrhuje alternativní řešení. „Zastavení průzkumných prací už v úvodní fázi, kdy se týkají sedmi lokalit, je jen prázdným gestem, vedoucím k odložení zodpovědnosti na budoucí generace," sdělila Škvorová. Platforma usiluje o to, aby zastavení prací bylo delší a mohla být přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady. „Politická reprezentace a odborná veřejnost si jsou vědomy toho, že hlubinné úložiště je dnes jediné bezpečné a technicky proveditelné řešení, a to i v podmínkách Česka," dodala Škvorová. O umístění úložiště by měla vláda rozhodnout do roku 2025, provoz má začít po roce 2065. Lokalita Kraví hora zahrnuje obce Střítež, Bukov, Milasín, Sejřek, Věžná a Moravecké Pavlovice na Vysočině a Drahonín a Olší v Jihomoravském kraji. V některých z nich proběhla referenda, v nichž lidé vyjádřili nesouhlas s úložištěm na území své obce. Navíc i ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek už dříve řekl, že si neumí představit, že by úložiště vzniklo tam, kde si ho obce nepřejí.

Autor: Lenka Mašová, ČTK