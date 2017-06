Poselství nalezené ve věži lidé uvidí o víkendu

Nové Veselí – Dvě zaletovaná kovová pouzdra z roku 1959 a navíc ještě krabičku, v níž byly dokumenty týkajícího se Nového Veselí z let 1833 až 1904, objevili dělníci při rekonstrukci věže tamního kostela svatého Václava.

„Když se v minulosti na věži něco opravovalo, přidaly se k těm starým aktuální dokumenty,“ vysvětlil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Nejstarší záznamy – z let 1833, 1852, 1884 a 1904 – byly skladováním v kovové krabičce, která však na rozdíl od válcových pouzder z roku 1959 dostatečně netěsnila, vlivem vlhkosti poněkud poškozeny. „Nejdříve to vypadalo, že ten nejstarší dokument z roku 1833 ani nepůjde přečíst, ale když ho žďárští muzejníci rozložili a nechal se vyschnout, bylo možné pořídit jeho opis, stejně jako u ostatních listin,“ přiblížila Marcela Vencelidesová z novoveselské kulturní komise a současně i tamní zastupitelka.

Z datování zápisů vyplývá, že do věže kostela se v minulosti „sahalo“ relativně často, protože živelní pohromy se mu rozhodně nevyhýbaly. Zatímco v roce 1833 se věž budovala po ničivém požáru, jenž městečko zasáhl o dva roky dříve, v listině datované 19. srpnem 1852 tehdejší veselský farář Jakub Vejvoda zmiňuje požár věže od blesku. Při němž kostelní báň i s křížem spadly.

Tehdy byl „od knížecí osvícenosti pana Františka Josefa knížete z Ditrichštejnu Proskau Leslie kostel i věž opraveny a také od tehdejšího pana faráře Jakuba Vejvody na jeho náklad a jeho rukou pozlacená báň s křížem na tuto věž posazeny…“

V roce 1884 se opravoval nahnutý kříž a část střechy poničené při požáru městečka v roce 1882, kdy se oheň za velkého větru rozšířil i na střechu svatostánku. „…a na 7mi místech počala střecha hořeti, až konečně to farář spozoroval, a poslal lidi na střechu, aby šindele vytlučeni byli, by se dále oheň nerozšířil,“ zaznamenal 12. července 1884 pro budoucí generace novoveselský farář Hubert Zelinka.

Nález ve věži také potvrdil, co si již nějakou dobu Novoveselští mysleli, a to že původní kostelní věž nebyla vysoká 68 metrů, jak je uváděno v řadě materiálů, například na internetové wikipedii nebo rovněž v některých místních sbornících.

„V roce 1831 došlo v městečku k velkému požáru, který zasáhl i kostel, jenž byl stavěný od roku 1752 a vysvěcený v roce 1757, o němž ale nevíme, jak přesně vypadal. V dokumentu z roku 1833 je uvedeno, že věž před požárem měřila šestnáct sáhů, což v přepočtu znamená zhruba třicet metrů,“ řekla Vencelidesová.

Zaletovaná pouzdra z roku 1959 obsahovala více historického materiálu než kovová krabička ze století předešlého. V jednom byl stočený dokument popisující aktuální události za faru od faráře, druhé pouzdro obsahovalo zprávu psanou kronikářem za tehdejší místní národní výbor. Ve schránce z fary navíc byla i fotografie ze slavnosti Božího těla datovaná kolem roku 1955 a civilní „pasovka“ novoveselského duchovního. Pouzdro připravené tehdejším „emenvé“ skrývalo i již zmíněné bankovky, ale také kovové haléře včetně „hnědé“ koruny s motivem ženy sázející lípu, která platila od roku 1957 až do konce roku 1992.

Podobným způsobem, jako to v minulosti dělaly předchozí generace, chtějí v Novém Veselí postupovat i nyní, tedy k původním písemnostem uloží i ty současné. „Určitě tam bude jedna listina týkající se obce, druhá farnosti a také náš zpravodaj, ale rádi bychom tam přiložili i týdeník Vysočina se článkem o této události,“ dodal s úsměvem Zdeněk Křivánek.

Lidé z Nového Veselí ještě předtím dostanou možnost do dvou zápisníků zaznamenat svůj vzkaz pro budoucí novoveselské obyvatele, a to přímo při výstavě artefaktů z věže. Ta se uskuteční v průběhu víkendu 10. a 11. června a ještě i v pondělí 12. června v předsálí obřadní síně v úřadu městyse. „Připravit chceme i arch, kam by lidé mohli napsat, co bychom podle nich mohli do tubusu ještě za naši generaci přidat. Musíme ale zároveň myslet na to, že jsme omezení prostorem,“ vyjádřila se Marcela Vencelidesová.

Uvedla rovněž, že uvažují i o možnosti uložit některé dokumenty v elektronické podobě na flash disk. „I když víme, že životnost těchto zařízení je omezená a kdo ví, jestli si budoucí generace vůbec poradí s přečtením uložených dat, je to ale věc běžná a charakteristická pro dnešní dobu. Na flash disk tedy bude například uloženo časosběrné video, které zachycuje, co se událo v roce 2016 v Novém Veselí, nahrávka písničky složené přímo pro náš městys nebo poselství žáků novoveselské základní a mateřské školy,“ dodala Vencelidesová.